أكثر من 82 ألف شخصاً ضحية كورونا وسباق روسي- أمريكي للقضاء على الوباء

توفي ما يزيد عن 82 ألف شخصاً بسبب فيروس كورونا، فيما سُجّل أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة في الولايات المتحدة، مع 1632 حالة وفاة جديدة، وفرنسا 1417 حالة وفاة بعد إضافة حصيلة وفيات دور رعاية المسنين، والمملكة المتحدة 786 حالة وفاة.

فيما سجلت روسيا اليوم زيادة قياسية في إصابات كورونا حيث قال المركز المعني بالتعامل مع تفشي فيروس كورونا اليوم إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بأكثر من 1000 لليوم الثاني على التوالي ليبلغ الإجمالي 8672 حالة.

كما ازداد انتشار الفيروس في تركيا، حيث أعلن وزير الصحة التركية 76 حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 725.

وفي الصين عاود فيروس كورونا نشاطه في الصين مرة أخرى، فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بالفيروس المستجد الأربعاء، ارتفاعاً من 32 حالة في اليوم السابق كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 81802 والوفيات إلى 3333.

ويأتي هذا بعد أن رفعت السلطات الصينية الثلاثاء قيود الحجر الصحي المفروضة على سكان مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس، وعادت الحياة إلى المدينة، بعد 74 يوماً من الإغلاق، مع إعادة فتح مطارها وتسيير بعض قطاراتها وطرقاتها السريعة.

إلى ذلك، برزت اليوم أيضاً أزمة المصابين بلا أعراض، إذ ذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137.

وفي ظل حصد كورونا الأرواح في كافة أنحاء العالم، تتسابق الدول لتطوير لقاح يوقف زحف الوباء ويقضي عليه منها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أعلنت روسيا أن مختبراتها جاهزة لتطبيق تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي ضد الفيروس اعتبارا من نهاية يونيو، في حين أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وجود 10 عقاقير قيد الاختبار لمكافحة الوباء.

وكشف ماكسيوتوف عن جاهزية مختبراته لإجراء هذه التجارب خلال لقاء عبر الفيديو تمّ بين بوتين ورؤساء مراكز الأبحاث الروسية الكبرى، وقال" مجموعات من المتطوعين قد تشكّلت"، مشيرا إلى أن الكثيرين أبدوا رغبة بالمشاركة.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، أن الأسبوع القادم سيكون صعبا جدا بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمر خلية الأزمة اليومي: "هناك 10 عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه يرغب في إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.

(آ س)