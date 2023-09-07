أكثر من 800 ألف طالب سيتوجهون لمقاعد الدراسة في شمال وشرق سوريا

تفتح مدارس شمال وشرق سوريا، في 10 أيلول الجاري، أبوابها أمام الطلبة، في المراحل الدراسية الثلاثة (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، بعدما بدأ الدوام الإداري للكادر التعليمي منذ 3 أيلول، حسب ما أعلنته هيئة التربية والتعليم.

وتسعى هيئة التربية والتعليم بشكل دائم إلى النهوض بالواقع التربوي في شمال وشرق سوريا بتطوير أنظمة دراسية حديثة تليق بأبناء المنطقة، وخلال اجتماعها السنوي أعلنت عن عدة مخرجات والتي ستكون أساساً لتطوير العملية التربوية.

وعن مخطط وأعمال هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا التقت وكالتنا نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية آزاد برازي، الذي قال: "عقد الاجتماع السنوي لتقييم العام الدراسي 2022 - 2023 ووضع خطة عمل العام المقبل بعد تقييم العملية التربوية من جميع الجوانب التربوية على مستوى شمال وشرق سوريا.

وتحدث برازي عن مخرجات الاجتماع التي من شأنها تطوير العملية التربوية في شمال وشرق سوريا، والتركيز على احتياجات الطلاب والنظام التربوي من خلال رفع الكفاءة المهنية للعاملين في التوجيه ورفع الكفاءة العلمية والمهنية للمعلمين، ووضع نظام للمتابعة وتقييم المدارس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع نظام حديث لاختيار معلمين أكفاء في سلك التربية والتعليم واتباع أساليب التدريس الحديثة المعتمدة على النشاط والبحث الذاتي، وتأمين وسائل التعليم الحديثة، ووضع قانون التربية والتعليم.

هذا ووفق جداول هيئة التربية والتعليم، فإن عدد الطلبة المسجلين في المدارس في شمال وشرق سوريا بلغ 863 ألفاً و388 طالباً من مختلف المراحل الدراسية، بينما بلغ عدد المعلمين والمعلمات 43 ألفاً و99، يدرّسون في 4130 مدرسة، منها 379 مدرسة رُمّمت حديثاً وأُدخلت في الخدمة.

وكشف برازي أن عدد المدراس المدمرة بشكل كامل يبلغ 208 مدارس، وعدد المدارس المدمرة بشكل جزئي 279 مدرسة.

وعن نظام التقييم قال برازي: هو نظام جديد، ولا يمكن لأي نظام أن يطبّق في القطاع التربوي بشكل فوري، هناك بعض المشاكل وتم تجاوزها وجارٍ العمل بالنظام ضمن المراحل الدراسية.

وفي ختام حديثه، أكد نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم آزاد برازي "لدينا سعي دائم من أجل أن يكون كل طفل في عمر الدراسة ضمن مقاعد مدارس في الإدارة الذاتية، ونعمل على إلزامية التعليم وهناك سعي دائم من أجل النهوض بشكل أفضل بالعملية التربوية، نحاول إدخال والتقرب من التعلم الإلكتروني وإيجاد مكاتب إلكترونية في جميع المدارس.

(سـ)

ANHA