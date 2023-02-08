أكثر من 7آلاف ضحية ومصاب على كامل المساحة السورية جراء الزلزال حتى الآن- تم التحديث

ضرب زلزال بقوة 7.7 فجر يوم الاثنين شمال كردستان وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

وارتفعت حصيلة الضحايا والمصابين في مناطق حكومة دمشق، حيث ذكر وزير الصحة في حكومة دمشق الدكتور حسن محمد الغباش بأن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت اليوم الأربعاء حيث فقد 1262 حياتهم وأصيب 2285 شخصاً وذلك في حصيلة غير نهائية.

والجدير بالذكر أن حصيلة وزارة الصحة تشمل مناطق سيطرة حكومة دمشق فقط، ولم تشمل بقية المناطق السورية.

كما لم يطرأ أي تغيير على حصيلة هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، حيث ما زال عدد الضحايا والمصابين هو نفسه في شمال وشرق سوريا، والذي بلغ 6 ضحايا و 57 مصاباً.

وزادت حصيلة الضحايا والمصابين في المناطق الخاضعة لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين، حيث أفادت الإحصائيات تلك المناطق بفقدان 1020 شخصاً لحياتهم وإصابة أكثر من 2400 آخرين.

(م ش)