أكثر من 700 شخصية حول العالم تطالب بإيقاف عمليات الإعدام في إيران

ووجهت أكثر من 700 شخصية أكاديمية وأدبية وإعلامية وفنية وشخصيات أخرى في مؤسسات حقوقية وعالمية وثقافية من كافة أنحاء العالم، رسالة طالبت فيها؛ بوقف عمليات إعدام المتظاهرين في إيران.

وجاءت في الرسالة: "اليوم نقف عند نقطة مؤلمة في التاريخ، عندما تضطر أمة إلى الصراخ بالحياة في الشارع كمطلب ثوري وكجزء أساسي من شعارها، أي Jin Jiyan Azadî (المرأة، الحياة، الحرية) للحصول على الحياة، فإن الشعب هو من سيدفع الثمن".

وأضافت الرسالة، حسب ما نقلت وكالة روج نيوز: "الدولة الإيرانية ترتكب جرائم بحق المواطنين المتظاهرين بشتى الطرق في شوارع هذه الأرض وليل نهار يموت المحتجون بالرصاص والغازات السامة وفي سجونها بالتعذيب والاغتصاب والإذلال وأخيراً الأحكام".

وأوضحت الرسالة التي وقع عليها مؤلفو فروع منظمة القلم الدولية (PEN) إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية إيرانية داخل وخارج البلاد، أن الدولة الإيرانية لا يهمها فرض العقوبات عليها "الدولة الإيرانية التي خطت خطوة كبيرة؛ لحرمان خصومها من الحق في الحياة، فمن لديه الشجاعة في استمرار تنفيذ أحكام الإعدام هذه، لن يخاف من تكبد تكاليف جسيمة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ذكرت في تقرير لها أن الدولة الإيرانية، استخدمت القوة القسرية المميتة والمفرطة في قمع الاحتجاجات والمظاهرات، وقامت بسجن مئات النشطاء؛ بتهم ملفقة، وأصدرت أحكاماً بالإعدام في ظل محاكمات جائرة للغاية.

(د ع)