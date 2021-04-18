أكثر من 70 غارة روسية على مواقع مرتزقة داعش في البادية

واستهدفت الطائرات الحربية الروسية خلال 24 ساعة الأخيرة بأكثر من 70 غارة جوية كل من محور آثريا ومحيطه في ريف حماة الشرقي وبادية الرصافة ضمن ريف الرقة، ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، بالإضافة إلى الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.

وطالت الغارات كهوف يُرجح أن المرتزقة يتحصنون بها هناك، بالإضافة لضرب الخطوط الخلفية للمرتزقة للحد من نشاطهم، وسط معلومات عن قتلى وجرحى بين المرتزقة على خلفية الضربات.

وشنّت الطائرات الحربية الروسية، أمس، غارات مكثفة على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية السورية، طالت بمجملها منطقة مثلث حلب – حماة - الرقة، استهدفت من خلالها مزيدًا من الكهوف، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة داعش.

(ش ع)