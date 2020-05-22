وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول رتل تركي جديد من معبر كفرلوسين شمال إدلب نحو منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، ويتألف الرتل من نحو 100 آلية، تحتوي على دبابات ومصفحات، حيث توجه نحو المواقع التركية المنتشرة في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا في 5 آذار بلغ 3380 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط/فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6790 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و "كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.

(ش ع)