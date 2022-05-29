أكثر من 60 إصابة في صفوف الفلسطينيين إثر مواجهات في القدس

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن 62 فلسطينيًا أصيبوا إثر المواجهات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية والجماعات الإسرائيلية التي اقتحمت المسجد الأقصى وباب العمود في مدينة القدس خلال مسيرة الأعلام.

وبين أن "23 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم إصابات بالرصاص الحي، فيما تم التعامل ميدانيًا مع الإصابات الأخرى".

وأقيمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية بعد أسابيع من التوتر والتهديدات المتبادلة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وشارك فيها أكثر من 50 ألف إسرائيل. وتعد المسيرة، تقليدًا سنويًا، لكنه تعرض في السنة الأخيرة لهزة بعد المعركة التي اندلعت على إثره في مايو/أيار الماضي.

وهي مناسبة يحتفل فيها الإسرائيليين بما يسمى "توحيد القدس" أي ذكر "احتلال المدينة عام 1967"، وفي سياق سعي إسرائيل لفرض سيطرتها على القدس، وإثر ذلك، "حاول الفلسطينيين التصدي للمسيرة" وفق تقارير فلسطينية.

(ع م)