أكثر من 5740 ضحية ومصاب على كامل المساحة السورية جراء الزلزال حتى الآن

ضرب زلزال بقوة 7.7 فجر يوم الإثنين شمال كردستان وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفاً حتى الآن مئات الضحايا ودماراً كبيراً.

ولم يطرأ أي تغيير على حصيلة الضحايا والمصابين في مناطق حكومة دمشق، حيث ذكرت وزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق، يوم أمس، بأن 812 شخصاً فقدوا حياتهم وإصابة 1449 في مدن حلب وحماة واللاذقية وطرطوس وريف إدلب جراء الزلزال، كحصيلة غير نهائية.

والجدير بالذكر أن حصيلة وزارة الصحة، تشمل مناطق سيطرة حكومة دمشق فقط، ولم تشمل بقية المناطق السورية.

كما لم يطرأ أي تغيير على حصيلة هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، حيث ما زال عدد الضحايا والمصابين هو نفسه في شمال وشرق سوريا، والذي بلغ 6 ضحايا و57 مصاباً.

وارتفعت حصيلة الضحايا والمصابين في المناطق الخاضعة لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين، حيث أفادت الإحصائيات تلك المناطق بفقدان 1020 شخصاً لحياتهم وإصابة أكثر من 2400 آخرين.

(م ش)