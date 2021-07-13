أكثر من 52 قتيلاً في حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار العراقية

واندلع حريق، أمس الاثنين، داخل مركز عزل لمصابي فيروس كورونا بمستشفى الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، راح ضحيتها 52 قتيلاً حتى اللحظة، وما يقارب 70 جريحاً.

وكان الناطق الإعلامي لدائرة صحّة ذي قار الدكتور، حيدر الزاملي، قال إنّ الحريق اندلع في مركز عزل مرضى كوفيد-19 ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الحسين التعليمي.

وأوضحت صحة ذي قار أن "حادث مستشفى الحسين سببه حدوث حريق في مخزن أسطوانات الأكسجين".

وأوضح الزاملي أنّ "20 مريضاً تمّ إنقاذهم خلال عمليّات الإخلاء التي جرت وشارك فيها عددٌ كبيرٌ من فرق الدفاع المدني".

وبعد السيطرة على الحريق، خرجت تظاهرة صاخبة أمام المستشفى ردد فيها المتظاهرون شعارات تندد بالأحزاب السياسية، وحمّلوها مسؤولية الأوضاع التي تعيشها المحافظة.

وقال رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي في تغريدة "فاجعة مستشفى الحسين دليل واضح على الفشل في حماية أرواح العراقيّين (...) وقد آن الأوان لوضع حدّ لهذا الفشل الكارثي".

وفي ذات اليوم، أخمدت قوات الدفاع المدني العراقية حريقاً اشتعل في معمل لصناعة الحبيبات الإسفنجية جنوب بغداد، فيما اشتعل حريق آخر في منطقة "سوق الأولى" بمدينة الصدر شرق بغداد أيضا، كما أخمد الفريق حريقاً اشتعل في محكمة بداءة البياع، جنوب العاصمة.

وتكاد الحرائق أن تكون مشهداً يوميّاً في البلاد حيث سجلت وزارة الداخلية بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس الماضيين، 7000 حريق، أكثرها دموية شب في نيسان/ أبريل الماضي في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كوفيد-19 بالعاصمة بغداد، الذي خلّف 82 قتيلاً و110 جريحاً مما أثار صدمة وغضباً عارماً.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن الذي كان يتحدث لفرانس برس فإن "بغداد أكثر مدن العراق تعرضاً للحرائق إذ تسجل فيها 40 بالمئة من حرائق البلاد. وقد أحصي فيها 2800 حريق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان نقلته الوكالة الرسمية "واع"، عقد اجتماع طارئ مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات الحادثة.

ووجه الكاظمي في الاجتماع إلى البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة وتوجيه فريق حكومي "فوراً" إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيّاً، إضافة إلى "سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه".

من جهته، أعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، إصدار سبعة قرارات على خلفية الحريق وفقاً لبيان نقلته "واع"، من بينها إعلان الحداد العام وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ تموز ٢٠٢١، وكذلك تشكيل لجنة عليا "للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي".

(د ع)