أطلقت مبادرة العدالة الدولية للكرد في الـ 13 من كانون الأول عام2021 حملة لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب ". ومع استمرار الحملة، انضم أهالي ناحية تل حميس، التابعة لمقاطعة قامشلو، إليها، وأعلن مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية اليوم، عن نتائج وإحصائية التواقيع التي جمعوها.

البيان قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس الحزب في الناحية غالب السعدون، وخلاله، أعلن عن انتهاء حملة جمع التواقيع في ناحية تل حميس، بعد جمع 57 ألفاً و330 توقيعاً يطالب بإزالة اسم PKK من قائمة الإرهاب.

وجاء في البيان "قامت لجان جمع التواقيع بزيارة القرى والمنازل في مركز الناحية. حيث تمت زيارة ما يقارب الـ 25 ألف منزل، طالب خلالها الموقّعون بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

بيان مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس شدد "على ضرورة مواصلة الفعاليات المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وقال "على العالم أجمع مساندة وقبول إرادة الشعب المطالب بإزالته من القائمة".

مؤكداً على أن إزالة اسم الحزب من القائمة سيحقق السلم والسلام والديمقراطية التي ينادي بها الحزب.

هذا ولا تزال حملة جمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" متواصلة في شمال وشرق سوريا

(سـ)

ANHA