أكثر من 45 ألف بطاقة يصدرها السجل المدني بالطبقة منذ تفعيل نظام النافذة الواحدة

أكثر من 45 ألف بطاقة أصدرتها المديرية

وفي إحصائية لعدد البطاقات التي تصدرها المديرية بكافة أنواعها منذ تفعيل نظام النافذة الواحدة، فقد وصل عددها إلى أكثر من 45 ألف بطاقة ليزرية مشفرة ببصمة صاحب البطاقة، والتي يتم ربطها بشكل آلي ضمن شبكة داخلية للمعابر التابعة لمناطق الإدارة الذاتية.

الرئيس المشترك لمديرية السجل المدني في الطبقة حميد حج موسى تحدث عن آلية عمل المديرية ولا سيما خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد توقف عمل المديرية لمدة شهرين خلال فترة فرض حظر التجوال من قبل الإدارة الذاتية لمواجهة جائحة كورونا، إذ استأنفت المديرية عملها بجهود مضاعفة نظرًا للانقطاع الذي استوجب على الكثير من الحاصلين على البطاقات الشخصية تجديدها وفق المدة التي حددها النظام الداخلي لكل بطاقة بحسب نوعها.

وتصدر المديرية 3 أنواع من البطاقات "بطاقة التعريف الدائمة وتمنح لأبناء مدينة الطبقة وبلدتي المنصورة والجرنية والقرى التابعة لها، وبطاقة مقيم للمواطنين الذين يقيمون في المنطقة قبل عام 2011 وتعود قيودهم الى مناطق خارج مدينة الطبقة لكن يملكون عقارات ضمنها، وبطاقة الوافد تمنح للنازحين الذي فروا من مناطق الصراع السوري، ويتم تجديدها كل 6 أشهر بعد مراجعة المديرية".

البطاقات التي تمنح تسهل الحركة في مناطق الإدارة الذاتية عامةً

وبناءً على مقترح قدمته مديرية السجل المدني للجنة الداخلية، تمت دراسة إمكانية إحداث بطاقات ليزرية عامة تكون كافة معلوماتها مسجلة ضمن أرشيف عام لمديريات السجل المدني ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وهذا ما ساهم بشكل كبير في تسهيل حركة المواطنين الحاصلين على هذه البطاقات.

وقد أشار حميد حج موسى إلى أن " هذه الإجراءات والخطوات التي خطتها مديرية السجل المدني ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء التي كانت تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي، لا سيما من جانب الحصول على كفالات حتى تتمكن من إدخال الوافدين الى مركز المدينة، لكن البطاقات التي أصدرتها المديرية أصبحت كفيلة للاستغناء عن آلية العمل بالكفالات الشخصية".

نظام النافذة الوحدة ادخر الوقت وخفف العبء على المواطن

بعد افتتاح مديرية السجل المدني، عملت لجنة الداخلية على تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات التي تضمن سرعة العمل بشكل دقيق وتسهّل تفعيل نظام أرشفة عام، وتعود أهمية تطبيق النظام الإلكتروني ضمن مديرية السجل المدني في تسريع إجراءات العمل للمراجع، والدقة في المعاملات والأوراق التي تقلل من نسبة الخطأ، ناهيك عن أهميته في كشف حالات التزوير الورقي، ويساهم تطبيق مثل هذا النظام في زيادة مستوى الأمن المعلوماتي للمديرية التي تعتمد على نظم الأرشفة الإلكترونية لسهولة التواصل مع المؤسسات المختصة الأخرى.

وبحسب الرئيس المشترك لمديرية السجل المدني حميد حج موسى فإن إصدار البطاقات بكافة أنواعها لا يتطلب أكثر من 48 ساعة بعد تسليم الأوراق المطلوبة، في حين كان يتطلب إصدار أي نوع من البطاقات في سابقًا أكثر من أسبوع للحصول عليها، لكن نظام النافذة الواحدة خفف من كل هذه الأعباء، واختصر الكثير من الوقت الذي طالما كان يشكل عبئًا كبيرًا على كاهل المواطن.

(م)

ANHA