أكثر من 40 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم

وسجلت 189 دولة أكثر من 400 ألف إصابة جديدة، وهو رقم قياسي ليوم واحد، وبدأت بلدان القارة الأوروبية تسجل هي الأخرى أرقاماً مثيرة للفزع، ففي فرنسا- على سبيل المثال- أعلنت السلطات أنها قامت بتشخيص 32427 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية المنتهية صباح (الأحد).

وفي المرتبة الثانية تأتي الهند حيث أصبح عدد الإصابات فيها 7.5 مليون، وتجاوز عدد الوفيات أمس 114064 وفاة. وأعلنت الهند تسجيل 61871 حالة جديدة و1033 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأما في البرازيل 5.11 مليون إصابة، وتجاوز عدد المتوفين فيها بكوفيد 153690 شخصاً، بينما عدد الإصابات في روسيا 1.4 مليون مصاب.

وسجلت بريطانيا أمس 16171 إصابة جديدة، وفي ألمانيا بلغ عدد الإصابات الأحد 7695 حالة.

إن الدول الأشد مكابدة هي فرنسا، وبريطانيا، وروسيا، وهولندا، وإسبانيا. ومنذ اندلاع جائحة كورونا في ووهان بالصين في ديسمبر 2019، تفشى الفايروس في 210 دول ومناطق حول العالم، وانعكس التفشي في أوروبا على الترتيب العالمي للدول من حيث عدد الإصابات والوفيات.

فقد قفزت إسبانيا لتحتل المرتبة الخامسة عالمياً بـ (982723 إصابة)، وقفزت فرنسا لتحتل المرتبة الثامنة عالمياً بـ 876197 إصابة، وأضحت المملكة المتحدة الـ 11 عالمياً، بـ 705428 إصابة.

(ش ع)