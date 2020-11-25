أكثر من 3500حالة عنف ضد المرأة في مناطق سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني

أحصت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في إقليم باشور كردستان "جنوب كردستان"، 2220 حالة في مدينة هولير وحدها، بالإضافة إلى 1614 حالة في دهوك اللتين يسيطر عليهما الحزب الديمقراطي الكردستاني.

كما أحصت المديرية و1558 حالة في السليمانية، و589 بمنطقة كرميان، و278 بمنطقة رابرين و 179 حالة في سوران، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر.

وخلال فترة تسعة الأشهر من العام الجاري أحصت، 4 حالات قتل، و18 حالة انتحار، بالإضافة إلى 33 حالة إضرام النار بالجسد، و51 حالة اغتصاب جنسي وتسجيل 6 آلاف و317 شكوى.

وتستند المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة، في إصدار حصيلة حالات العنف على مديرياتها في كل من المناطق المذكورة آنفًا.

ورغم وجود 280 منظمة خاصة بالمرأة، إلا أنه لم تستطع هذه المنظمات ولا المنظمات الحكومية إيجاد الحل لمسألة العنف ضد المرأة.

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