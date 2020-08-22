أكثر من 33 مُعتقلاً في جنوب كردستان على خلفيّة الاحتجاجات المدنيّة

وشهدت مناطق متفرّقة في إقليم جنوب كردستان ولا سيّما في مدن محافظة السليمانية تظاهرات واحتجاجات مطالبة بصرف الرواتب وتحسين الوضع المعيشي والخدمي، وأخرى مناهضة للاحتلال التركي وهجماته المتواصلة على مناطق متفرّقة من الإقليم.

وتعرّض المحتجّون لمضايقات واعتقالات على يد سلطات الإقليم، حيث أكّدت وكالة روج نيوز أنّ السلطات اعتقلت أكثر من 33 شخصاً بينهم نشطاء وصحفيّون.

ويعبّر صحفيّون من دهوك عن قلقهم إزاء خنق الحرّيات وتقييد العمل الصحفي في حدود محافظهم، متّهمين السلطات بعدم الامتثال لأيّ قانون بل وتقوم باعتقالهم وتمنع أي احتجاج داخل حدود المحافظة.

وكانت القوات الأمنية في مدنية زاخو المحاذية للحدود مع شمال كردستان، قد أقدمت الأربعاء الفائت على قمع مظاهرة للسائقين على خطّ نقل معبر إبراهيم الخليل مع تركيا، واعتقلت 18 شخصاً.

كما اعتقلت الأسايش مساء الثلاثاء، المعلّم بدل برواري والناشط أوميد بروشكي خلال مداهمة منزلهما في مدينة دهوك.

ولازال المصوّر الصحفي قهرمان شكري محتجزاً على خلفية تغطيته المظاهرات الّتي شهدتها ناحية شيلادزي شمالي المحافظة بتاريخ 10 حزيران احتجاجاً على الهجمات التركيّة.

وبلغ عدد المعتقلين من قبل السلطات على خلفية الاحتجاجات 33 شخصاً.

المعتقلون لدى سلطات الإقليم على خلفية الاحتجاجات بحسب وكالة روج نيوز هم كل من :

١. قهرمان شكري – صحفي – ناحية شيلادزي

٢. بدل برواري - تدريسي و ناشط – مدينة دهوك

٣. أورميد بروشكي- صحفي- مدينة دهوك

٤. دفاع هركي- صحفي- آكري

٥. قيدار زيباري- صحفي- آكري

٦ صباح دوسكي- تدريسي- آميدي

٧. أحمد زاخويي- صحفي- زاخو

٨. فاروق عمر- ناشط - زاخو

٩. أمجد سليم- مواطن- آميدي

١٠- جبرائيل ريكاني- مواطن- آميدي

١١. مهفان مجيد- صحفي- زاخو

١٢. كمال رمزي- صحفي- زاخو

١٣. موسى غازي- ناشط- شيلادزي وتمّ تسليمه للاستخبارات التركية

١٤. جانكير سندي- ناشط - زاخو

١٥. عبد الله عثمان- مواطن – زاخو

إضافة إلى اعتقال 18 شخصاً في تظاهرة السائقين بمدينة زاخو

كما اعتقلت السلطات أشخاصاً آخرين حين عزموا على تنظيم مراسم الذّكرى الرابعة لاغتيال الصحفي ودات حسين في دهوك يوم 13 آب الجاري، وتمّ إطلاق سراحهم لاحقاً.