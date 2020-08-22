أكثر من 33 معتقلاً في جنوب كردستان على خلفية الاحتجاجات المدنية

وشهدت مناطق متفرقة في إقليم جنوب كردستان ولا سيما في مدن محافظة السليمانية تظاهرات واحتجاجات مطالبة بصرف الرواتب وتحسين الوضع المعيشي والخدمي، واخرى مناهضة للاحتلال التركي وهجماته المتواصلة على مناطق متفرقة من الإقليم.

وتعرض المحتجون لمضايقات واعتقالات على يد سلطات الإقليم، حيث أكدت وكالة روج نيوز أن السلطات اعتقلت أكثر من 33 شخصاً بينهم نشطاء وصحفيون.

ويعبر صحفيون من دهوك عن قلقهم ازاء خنق الحريات وتقييد العمل الصحفي في حدود محافظهم، متهمين السلطات بعدم الامتثال لأي قانون بل وتقوم باعتقالهم وتمنع اي احتجاج داخل حدود المحافظة.

وكانت القوات الامنية في مدنية زاخو المحاذية للحدود مع شمال كردستان، اقدمت الاربعاء الفائت على قمع مظاهرة للسائقين على خط نقل معبر ابراهيم الخليل مع تركيا. و اعتقلت 18 شخصاً.

كما اعتقلت الاسايش مساء الثلاثاء، المعلم بدل برواري والناشط اوميد بروشكي خلال مداهمة منزلهما في مدينة دهوك.

ولازال المصور الصحفي قهرمان شكري محتجزاً على خلفية تغطيته المظاهرات الذي شهدتها ناحية شيلادزي شمالي المحافظة بتاريخ 10 حزيران احتجاجاً على الهجمات التركية.

وبلغ عدد المعتقلين من قبل السلطات على خلفية الاحتجاجات 33 شخصاً.

المعتقلون لدى سلطات الإقليم على خلفية الاحتجاجات بحسب وكالة روج نيوز هم كل من :

١. قهرمان شكري –صحفي – ناحية شيلادزي

٢. بدل برواري -تدريسي و ناشط – مدينة دهوك

٣. اورميد بروشكي-صحفي- مدينة دهوك

٤. دفاع هركي- صحفي- آكري

٥. قيدار زيباري- صحفي- آكري

٦ صباح دوسكي- تدريسي- آميدي

٧. احمد زاخويي-صحفي- زاخو

٨. فاروق عمر- ناشط- زاخو

٩. امجد سليم- مواطن- آميدي

١٠- جبرائيل ريكاني- مواطن- آميدي

١١. مهفان مجيد- صحفي- زاخو

١٢. كمال رمزي- صحفي- زاخو

١٣. موسى غازي- ناشط- شيلادزي وتم تسليمه للاستخبارات التركية

١٤. جانكير سندي- ناشط- زاخو

١٥. عبدالله عثمان- مواطن – زاخو

16- قيدار حسين ( ناشط

17- شيروان سعيد عمر ( ناشط

18- ازاد محمود ( ناشط

19 - محمد سعيد دوسكي ( ناشط

20- جمال مشختي ( مدني

21- رمضان جبرائيل ( ناشط

22- سيبان لقمان ( ناشط

23- صالح عبدالجبار دوسكي( ناشط

24- هاشم مصطفى ( ناشط

25- كاوار نزير ( ناشط

26- كاروان صادق ( صحفي

27- ايهان سعيد ( صحفي

28- دلشاد كوهرزي( معلم

29- هفال نوسرت( ناشط

30- جلال جهيني( ناشط

31- نهاد اورماري( صحفي

32- عبدالحميد مهنداني( معلم

-اضافة الى اعتقال 18 شخصاً في تظاهرة السائقين بمدينة زاخو

كما اعتقلت السلطات أشخاص آخرين حين عزموا على تنظيم مراسيم الذكرى الرابعة لاغتيال الصحفي ودات حسين في دهوك يوم 13 آب الجاري، وتم إطلاق سراحهم لاحقاً.