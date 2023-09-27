أكثر من 315 ضحية نتيجة حريقين في العراق

أفادت دائرة صحة محافظة نينوى، صباح اليوم، بتسجيل حصيلة ضحايا حريق قاعة الأعراس في الحمدانية، إذ فقد أكثر من 115 شخصاً حياتهم، فيما أصيب أكثر من 200 آخرين، تنوعت بين الحرق والاختناق.

وأوضح مصدر أمني مسؤول، بمصرع وإصابة العشرات من الأشخاص باندلاع حريق كبير داخل قاعة للأعراس المبنية من ألواح "السندويج بنل"، والتي كانت تضم أكثر من 1000 شخص من المدعوين في قضاء الحمدانية في نينوى.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن "الوضع مسيطر عليه، وهناك متابعة دقيقة من مركز الوزارة، مؤكداً استمرار إرسال الشحنات وسيارات الإسعاف والفرق الطبية التخصصية من بغداد وإقليم كوردستان إلى دائرة صحة نينوى".

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن إن "الحادثة حصلت نتيجة الإهمال والمخالفة لشروط السلامة كون القاعة مشيدة من ألواح السندويج بنل والجبسين بورد".

كما أكد أن "الألعاب النارية التي استخدمت كانت سبباً في انهيار جزئي للقاعة المخالفة المشيدة بمواد مخالفة لشروط السلامة، مشيراً إلى أن من بين القتلى والمصابين نساء وأطفال".

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع محافظ نينوى للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، كما وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث.

وذكرت قناة العربية اليوم، أن السلطات العراقية أجلت جميع النزلاء والبعثات الدبلوماسية من فندق الرشيد ببغداد الذي ينزل به عدد من المبعوثين الخليجيين بسبب حريق.

(س ع)