أكثر من 31 ألف طالب وطالبة محرومون من التعليم وحياة الآلاف في خطر بسبب الاحتلال

بدأ العام الدراسي 2024-2023 في شمال وشرق سوريا في 10 أيلول الجاري، ومع توجّه أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية على مقاعد الدراسة، يبقي الاحتلال ومرتزقته بهجماتهم وتدميرهم للمدارس، الآلاف من الطلبة محرومين من حقهم في التعليم.

ففي أرياف نواحي تل تمر وزركان وعين عيسى ومدينة منبج ومقاطعة الشهباء وقرى ناحيتي شيراوا وشرا، تعرضت وتتعرض القرى الآهلة بالسكان يومياً للقصف من قبل جيش الاحتلال ومرتزقته، ما أدى إلى توقف التعليم في عشرات القرى وحرمان 31 ألف و502 طالب وطالبة من التعليم، كما حوّل المرتزقة عشرات المدارس الأخرى في القرى التي يحتلونها إلى مقرات عسكرية لهم.

ووسط كل هذا، لا تتوقف مساعي توفير البدائل للطلبة لاستكمال الدراسة بما يضمنه القانون الدولي بضرورة حصولهم على حقهم في التعلم.

تل تمر وزركان

وفقاً لإحصائية المجمع التربوي في ناحيتي تل تمر وزركان، يبلغ عدد الطلبة في المراحل الثلاثة، في ناحية تل تمر المسجلين للعام الدراسي الجديد 4738 طالباً وطالبة، من أصل 7000. أي أن 2262 طالباً وطالبة ظلوا محرومين من التعليم في هذا العام الدراسي نتيجة هجمات الاحتلال.

وفي ناحية زركان سجّل 1460 طالباً وطالبة، من أصل 8700، حيث ظل 7240 طالباً وطالبة محرومين من حقهم، منذ الاحتلال التركي لعدد من القرى التابعة لناحيتي تل تمر وزركان.

ويبلغ العدد الكلي للمدارس في ناحية تل تمر 126 مدرسة، منها 85 مدرسة مفعّلة في الوقت الحالي، و26 مدرسة تقع تحت سيطرة الاحتلال التركي، فيما تحوّلت 15 مدرسة إلى مراكز إيواء لمهجري مدينة سري كانيه.

وفي ناحية زركان يبلغ العدد الإجمالي للمدارس، 81 مدرسة، منها 40 مدرسة مفعّلة، في العام الحالي، و35 مدرسة استولى عليها جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعون له، ومنها مدمرة، فيما تحوّلت مدرستان إلى مراكز إيواء للنازحين.

وتعمل إدارة المدراس في تل تمر، على تخصيص عدد من المنازل كخطة بديلة عن المدارس التي تدمّرت بفعل الاحتلال التركي ومرتزقته، لاستكمال العملية التعليمية، وليكمل الطلبة تحصيلهم العلمي.

2000 طالب محرومون من التعليم في ريف كري سبي

وفي ريف كري سبي وعين عيسى يستمر حرمان ما يقارب 2000 طالب وطالبة للعام الخامس على التوالي من التعليم في القرى الواقعة على خطوط التماس في مقاطعة كري سبي.

ومنذ احتلال تركيا لمدينة كري سبي في 2019 علّق الدوام المدرسي نحو 20 مدرسة تقع على خطوط التماس مع الاحتلال ومرتزقته بشكل مباشر في كل من ريف مقاطعة كري سبي الغربي وعين عيسى الشمالي والشرقي وهي قرى "الخالدية، والدبس، وكولتب، والخربة البيضة، ودناي" لتعرضها للقصف المباشر بشكل مستمر.

فيما تسعى هيئة التربية في إقليم الفرات بالتعاون والتنسيق مع إدارة مدارس مقاطعة كري سبي إلى تفعيل الدوام في مدارس أخرى بشكل دائم حرصاً على تلقّي التلاميذ لتعليمهم، حيث إنها تعمل على افتتاح بعض المدارس في بعض القرى الأقل خطورة بعد كل تصعيد من قبل الاحتلال التركي كمدارس" الفاطسة، وجديدة عين عيسى، وكنانة، والحرية، وبير عرب وغيرها من المدارس".

وعن المدارس التي تقع على خطوط التماس، قال المتحدث باسم إدارة مدارس كري سبي جمعان عيسى: "الاحتلال التركي ومرتزقته يعرقلون عملية التعليم في مناطقنا بسبب القصف المستمر للقرى، ما يؤدي إلى تخوف أولياء التلاميذ من إرسال أبنائهم إلى المدارس في فترات القصف".

وبيّن العيسى أن "تعليق الدوام في المدارس الواقعة على خطوط التماس تسبّب بحرمان نحو 2000 طالب وطالبة من التعليم للعام الخامس على التوالي".

هذا ويبلغ عدد الطلاب في مقاطعة كري سبي، حسب إحصائيات لجنة التربية والتعليم لهذا العام نحو 9 آلاف طالب وطالبة، يتوزعون على101 مدرسة، يشرف على تعليمهم 331 معلم ومعلمة.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة مدارس كري سبي افتتحت مع بداية إنشاء مخيم مهجري كري سبي مدرسة فيه، وجهزتها بكافة المستلزمات المدرسية، من مقاعد ومنهاج وكادر تعليمي، حرصاً على استكمال أبناء المهجّرين تعليمهم، وتستوعب حالياً 1500 طالب وطالبة.

الشهباء وقرى شيراوا وشرا

ويواصل الاحتلال التركي استهداف قرى مقاطعة الشهباء المكتظة بمهجري عفرين وقرى ناحيتي شرا وشيراوا جنوب مقاطعة عفرين المحتلة، بكافة صنوف الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً.

وأثّر قصفه على الواقع التعليمي في المنطقة، إلى جانب استهداف مدرستي قرية بينه في ناحية شيراوا، ومدرسة قرامل في مقاطعة الشهباء بشكل مباشر في وقت سابق.

وبالإمكانات المتوفرة، تعمل هيئة التربية في مقاطعتي عفرين والشهباء جاهدةً لاستمرار العام الدراسي، بسبب البنية التحتية الهشة نتيجة الحروب التي شهدتها المنطقة في الأعوام المنصرمة، إذ عملت على ترميم عدة مدارس بالإضافة إلى تحويل المنازل إلى مدارس.

وتقع على خطوط التماس مع الاحتلال التركي 23 مدرسة، تستوعب أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة.

وحسب الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في مقاطعتي عفرين والشهباء فاضل جاويش، فإنه لا تتوفر أماكن مخصصة لحماية الطلبة أثناء قصف القرى الواقعة على خطوط التماس، نتيجة البنية التحتية الهشة.

وأشار جاويش إلى أن المعلمين يرسلون الطلبة إلى منازلهم أثناء قصف الاحتلال التركي للمنطقة، ما يؤدي لإغلاق المدارس وحرمان الطلبة من التعليم.

تعليق الدوام المدرسي في 70 قرية في منبج بسبب القصف

تزامن العام الدراسي الحالي مع اشتداد هجمات مرتزقة الاحتلال التركي على القرى الآهلة بالسكان في ريف منبج، ما دفع لجنة التربية والتعليم في منبج وريفها لإيقاف العمل في المدارس التي يشكل الدوام فيها خطراً على حياة الطلبة والمعلمين.

وبهذا الصدد، قال الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في منبج وريفها إبراهيم الطه "علّق الدوام في القرى الواقعة على خطوط الجبهات نتيجة القصف الهمجي والعشوائي للمناطق الآهلة بالسكان وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين والمعلمات".

هذا وعُلّق الدوام في 70 مدرسة إلى إشعار آخر، بسبب هجمات الاحتلال التركي المستمرة، وتقع هذه المدارس في قرى عرب حسن والعريمة والكاوكلي وإيلان ومزرعة الصيادة، وثانوية الزنقل.

وبيّن إبراهيم الطه أن ما يزيد عن 20 ألف طالب هم اليوم خارج نطاق التعليم نتيجة تعليق الدوام في هذه المدارس.

وتدرس لجنة التربية والتعليم، في حال عدم إيقاف هجمات الاحتلال، الانتقال لخطة بديلة لاستيعاب الطلبة في مدارس بعيدة عن خطوط التماس.

(سـ)

ANHA