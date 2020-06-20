أكثر من 300 أسرة إيزيدية يعودون إلى ديارهم في شنكال

شن مرتزقة داعش بتاريخ 3 آب 2014، هجومًا وحشيًا على قضاء شنكال في باشور كردستان، وارتكب المجازر بحق الآلاف من الإيزيديين، واختطف الآلاف، بينهم أكثر من 5 آلاف امرأة إيزيدية.

وتسبب هجوم مرتزقة داعش "الفرمان 74 كما عرفه الإيزيديون" إلى نزوح عشرات الآلاف من الأسر الإيزيدية نحو روج آفا ومناطق باشور كردستان، بعد أن افتتحت المخيمات لاستقبالهم.

وبعد 6 سنوات، من النزوح في مخيمات باشور كردستان، بدأت المئات من الأسر الإيزيدية بالعودة إلى شنكال .

وبحسب المعلومات فإن أكثر من 300 أسرة عادت خلال الأسبوع المنصرم إلى مركز مدينة شنكال، والقرى، وخاصة الواقعة في الجهة الجنوبية من جبل شنكال .

هذا ويعمل مجلس الإدارة الذاتية لشنكال على استقبال العائدين، ويوفر لهم المساعدات في سبيل البقاء في منازلهم بعد العودة إليها.

وكان الاحتلال التركي قد استهدف وبتاريخ 15 حزيران الجاري قضاء شنكال بأكثر من 30 غارة جوية، كان الهدف منها منع عودة الإيزيديين إلى أرضهم، وإكمال ما عجز مرتزقة داعش عن تنفيذه في طمس تاريخ وثقافة الشعب الكردي وخاصة أبناء المجتمع الإيزيدي .

(سـ)

ANHA