أكثر من 27 قاعدة للاحتلال التركي في باشور.. والبرزاني يدعو PKK إلى الخروج

أدلى رئيس إقليم باشور كردستان"، نيجيرفان البرزاني بتصريح حول التصعيد الأخير في منطقة زينه ورتي التابعة لناحية رواندوز في محافظة هولير بباشور كردستان، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

البرزاني قال بأن ما تشهده منطقة زينه ورتي ليست مشكلة كبيرة يصعب حلها، زاعماً أن القوات التي تمركزت في المنطقة تابعة لوزارة البيشمركة، وهي مؤقتة في المنطقة.

فميا تؤكد مصادر مطلعة أن القوات المتمركزة في ورته هي تابعة لقوات الـ 70 والـ80 لحزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني، ولا تخضع لسلطات الوزارة.

ولم يتطرق البرزاني إلى وجود ما يزيد عن 27 قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال التركي في أراضي باشور، وادّعى في تصريحه أن حزب العمال الكردستاني ليس قوة شرعية في الإقليم ولن يكون كذلك، ويجب أن يخرج من الإقليم.

(دج)