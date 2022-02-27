أطلقت مبادرة العدالة الدولية للكرد، في الـ 13 كانون الأول من العام الفائت حملة لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الولايات المتحدة والمجلس الأوروبي "للإرهاب"، ومع استمرار الحملة في مختلف مناطق كردستان، أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل تمر بياناً إلى الرأي العام، أعلن فيه حصيلة التواقيع التي قام بجمعها، مع استمرارها في المنطقة.

وقرئ البيان أمام مجلس الناحية من قبل الإداري إدريس نعمو، بحضور ممثلي المؤسسات والأحزاب، جاء فيه:

"باسم مكونات تل تمر من الكرد والعرب والآشور بدأنا حملة جمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"؛ لأن أهم الأسباب التي أدت إلى إدراج اسم الحزب في "قائمة الإرهاب" هي مجاملة الدول التي تحتل كردستان، وفي مقدمتها تركيا".

شدد البيان "لن ندخر جهداً في النضال والاستمرار في الفعاليات لجمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"".

واختتم البيان "من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، لنتوجه إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية من أجل إزالة اسم حزب العمال من "قائمة الإرهاب"، كما أننا في تل تمر جمعنا أكثر من 22 ألف توقيع لإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"، ليردد بعدها الحضور الشعارات التي تحيي حزب العمال ونضاله.

(ف)

ANHA