أكثر من 20 ألف حالة وفاة حول العالم بسبب كورونا

وسجلت آخر الإحصائيات إصابة 452,168 شخصاً, فيما توفي 20,494, كما تعافى 113,120 مصاباً حول العالم.

ففي السعودية سجلت وزارة الصحة 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل ثاني حالة وفاة بالفيروس لمقيم في مكة، وارتفاع حالات التعافي إلى 29.

كما تجاوز عدد الوفيات في إسبانيا, الصين, مع تسجيل 3434 حالة جراء كورونا المستجد.

وفي هولندا تم تسجيل 80 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

أما في سنغافورة فتم تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وفي لبنان تم تسجل 29 إصابة جديدة.

أما إيران فسجلت 143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 2077، وتعداد المصابين بالمرض يتخطى 27 ألفاً.

وبدورها أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل أربع إصابات بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى خمس إصابات.

(ي ح)