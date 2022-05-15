أكثر من 14 ألف طالب يقدمون الامتحانات النهائية في إقليم عفرين

بعد عام من الدراسة تحت القصف والتهجير في المخيمات والمدارس شبه المدمرة والغرف الصغيرة في المنازل والتي نظمتها لجنة التدريب في المجتمع الديمقراطي، يقدم الطلبة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في إقليم عفرين الامتحانات النهائية بمراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي.

ويقدم الطلبة الامتحانات ضمن 70 مدرسة موزعة في قرى الشهباء وناحية شيراوا، وبحسب نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين فاضل جاويش، فإن الامتحانات ستستمر حتى يوم الأربعاء 25 أيار الجاري.

هذا ويبلغ عدد طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية 3325 طالباً، والابتدائية 11468طالباً.

جاويش أضاف "على الرغم من القصف المستمر علينا في المنطقة، والذي غالباً ما يستهدف المدارس، إلا أننا نناضل ونستمر في التدريس وتطوير مجتمعنا".

والجدير بالذكر أن الاحتلال التركي دمر ما يقارب 68 مدرسة في قرى ونواحي مقاطعة عفرين خلال عدوانه الاحتلالي على المقاطعة في الـ 20 من كانون الثاني 2018، وأصيب واستشهد عشرات الطلبة أثناء ذلك.

(سـ)