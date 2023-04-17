أكثر من 1039 قتيل ومصاب حصيلة الاشتباكات العنيفة بالسودان-تم التحديث

تواصلت الاشتباكات العنيفة في السودان لليوم الثالث على التوالي، منذ أن اندلع الاقتتال يوم السبت الماضي، بين أنصار عبد الفتاح برهان، قائد القوات المسلحة، من جهة، ونائبه قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، من جهة أخرى.

واسفرت هذا الاشتباكات عن مقتل 97 مواطناً على الأقل وأصابة 942 آخرون، وذلك بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بوقت مبكر من اليوم.

الأحداث الدائرة في الساعات الأخيرة في السودان تزامنت مع حرب البيانات بين طرفي الصراع، حيث قالت قوات الدعم السريع إنها أسقطت طائرة مقاتلة وبسطت سيطرتها على مطار مروي، فيما تناقلت أنباء عن حشد للقوات من طرفي الصراع في محيط التلفزيون بالخرطوم، إلا أن ضبابية الوضع لا تؤكد ولا تنفي سيطرة أحد الطرفين، فكل طرف يؤكد سيطرته على الوضع.

(م ش)