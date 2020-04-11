أكثر من 102 ألف توفو جراء إصابتهم بفيروس كورونا

ما زال فيروس كورونا مستمراً بالانتشار حول العالم حاصداً أرواح المزيد من الأشخاص، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت أمس الجمعة أكبر عدد وفيات قدر بـ 2100 حالة.

وبحسب آخر الأرقام التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية صباح اليوم، بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن 500,644 حالة إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 18,731 حالة وفاة.

وباتت أمريكا قريبة جداً من إيطاليا من حيث عدد الوفيات، إذ يبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 18849، في حين وصل عدد المصابين فيها إلى 147,577.

وارتفعت حصيلة وفيات الوباء في فرنسا إلى 13,197، وفي بريطانيا حيث توفي نحو ألف شخص في يوم واحد ليصل عدد الوفيات إلى 8,958.

وارتفع عدد الوفيات ثلاثة أضعاف خلال ثمانية أيام في بلجيكا حيث أودى الوباء بحياة 3019 شخصاً.

فيما بلغ عدد الإصابات في إسبانيا 157,022 حالة والوفيات 15,843 حالة، بعد أن سجلت أمس أدنى عدد من الوفيات منذ 24 آذار/مارس الماضي بلغ 605 حالة وفاة.

تركيا تفرض حظر التجوال في 31 ولاية

وفي تركيا بلغ عدد الإصابات 47029 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 1006 حالة، لكن مراقبين يرون أن عدد الإصابات والوفيات أكبر بكثير من الأرقام التي تكشفها الحكومة التركية التي تعاني من أزمة اقتصادية وتعيش مشاكل داخلية وخارجية.

وجاء إعلان سلطات حزب العدالة والتنمية حظر التجوال في 31 ولاية، ودخل حيز التنفيذ اليوم وسيستمر حتى نهاية يوم غدٍ الأحد، تأكيداً لما يراه المراقبون.

والولايات التي يشملها الحظر هي كل من "أضنة، أنقرة، أنطاليا، أيدين، باليكسير، بورصة، دنيزلي، ديار بكر، أرضروم، إسكي شهير، غازي عنتاب، هطاي، إسطنبول، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجة ألي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، صامصون، شانلي أورفة، وتكيرداغ، طرابزون، وان، زونغولداق".

عربياً، سجلت اليمن أفقر دولة عربية، أول إصابة بفيروس كورونا يوم أمس في الجنوب حيث مناطق سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

(ح)

ANHA