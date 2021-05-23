اكتفاء ذاتي تحققه مشاريع تربية الدواجن في تل حميس

ويوجد في تل حميس وريفها 12 مدجنة، تنتج حوالي 40 ألف دجاجة كل 45 يوم، وهي المدة القصوى لنضج الدجاج وتصديره إلى الأسواق.

وخلال السنوات السابقة عانت المنطقة برمتها من تهميش للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بكافة أنواعها، على الرغم من وجود الإمكانات والخبرات، رغبةً من حكومة دمشق وأصحاب رؤوس الأموال المحسوبين عليها لتسويق منتجاتهم واحتكارها.

وبعد الدعم الذي لاقته المشاريع الصغيرة من قبل الإدارة الذاتية، ومنها مشاريع تربية الدواجن، تشجع المربون لتوسيع مشاريعهم، وازداد عدد المداجن في تل حميس وحدها من 8 الى 12 مدجنة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق المحلية.

ويواجه المربون بعض الصعوبات خلال موسم تربية الدواجن، أهمها استيراد الصوص من مناطق حكومة دمشق، وما يترتب عليها من تكاليف استيراد وشحن التي تضاف إلى سعر الفروج بعد طرحه في الأسواق، بالإضافة إلى الأعلاف والأدوية واللقاحات التي يشتريها المربي بالدولار الأمريكي الذي شهد ارتفاعًا في سعر صرفه وانخفاض في قيمة الليرة السورية خلال الأشهر الماضية.

وعن هذه الصعوبات، أوضح الإداري في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بتل حميس، علي العازل، أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بصدد دراسة مشروع لدعم مربي تربية الدواجن، كدعمهم بالصوص والأعلاف والأدوية، وبأسعار ثابتة ومناسبة، هدفها حماية المربي من استغلال التجار والموردين والمحتكرين.

الجدير بالذكر أن عملية تربية الدواجن تستمر حتى 45 يومًا كحد أقصى، حيث يصبح وزن الدجاجة الواحدة بين الـ 2,5 كغ وحتى الـ 3 كغ، وخلال تلك المدة يتم تغذيتها بالأعلاف المركبة التي يختلف نوعها وتركيبها بحسب عمر الدجاجة خلال مدة تربيتها.

وبعد بيع الدجاج يقوم المربي بعمليات تعقيم المدجنة على مدار 15 يوم، ليستقبل بعدها الصيصان التي لا يتجاوز عمرها بضع ساعات، ولا يتم إعطاؤها خلال أول يومين سوى الماء، يضاف إليه بعض أنواع اللقاحات والسكريات.

(م ح/ مـ)

ANHA