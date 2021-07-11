أكرم حسو: لجنة المنتدى الحواري تتحضر للذهاب إلى باشور كردستان

نظم المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، في 8 تموز، منتدى حواري في مدينة قامشلو، تحت شعار (بالوحدة القومية ندحر الاحتلال، ونسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي). وسلّط الضّوء على مخاطر الاحتلال التركي على كردستان تاريخياً، والمطلوب كردياً في هذه المرحلة.

وخرج المنتدى بتسع توصيات أبرزها دعوة القوى الكردية إلى الالتزام باتفاقية 1982 بين حزب العمال الكردستاني الحزب الديمقراطي الكردستاني. كما ناشد المنتدى "الأخوة في قيادة الديمقراطي الكردستاني بعدم إرسال قواته إلى المناطق الساخنة حفاظاً على الدم الكردي". إضافة إلى توصيات أخرى تدعو للحوار بين القوى الكردية وسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي.

وفي ختام المنتدى الحواري، تم تشكيل لجنة لمناقشة التوصيات الصادرة عن المنتدى مع القوى الكردية في أجزاء كردستان الأربعة.

عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني وعضو اللجنة المنبثقة من المنتدى الحواري أكرم حسو، أشار إلى أن اللجنة تستعد للذهاب إلى باشور كردستان لطرح التوصيات التي صدرت في ختام المنتدى على القوى الكردية والكردستانية في باشور كردستان دون استثناء، دون أن يحدد موعد توجه الوفد إلى باشور.

وكشف حسو عن تواصل جرى مع القوى الكردية في باشور، دون أن يسميها أو يتحدث عن فحوى نقاشاتهم مع تلك القوى.

(م)

ANHA