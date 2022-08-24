أكرم المحشوش: على حكومة دمشق ألّا تأمل شيئاً من تركيا، فهي عدوٌ تاريخي

تواصل دولة الاحتلال التركي تهديداتها وهجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، إذ يسفر قصفها اليومي للعديد من المناطق والهجمات الجوية التي تنفّذها بالمسيّرات عن استشهاد المواطنين وإصابتهم. وقد وضعت دولة الاحتلال التركي على أجندتها مؤخّراً إجراء تصالحٍ وتقاربٍ مع حكومة دمشق.

وفي هذا السياق، تحدّث نائب الأمين العام لحزب المحافظين؛ أكرم المحشوش لوكالتنا.

وأكّد أكرم المحشوش على أنّ هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ليست بالجديدة وقال: "تدعم الدولة التركية الإرهاب عسكرياً منذ بداية الثورة السورية. ثم بدأت في المرحلة الثانية باحتلال عددٍ من المناطق، ثم قامت ببناء جدارٍ فاصلٍ على طول الحدود واحتلّت مناطق عفرين، الباب، جرابلس وإعزاز. وهي تستخدم الأن الطائرات المسيّرة".

وأشار المحشوش خلال حديثه إلى التقارب السوري- التركي ضد مناطق الإدارة الذاتية وقال: "لقد تفاجأ الشعب السوري بهذا. لأنّ الدولة التركية دولةٌ معادية لسوريا، فكيف لها أن تتحول لدولة صديقة فجأةً، فهل الهدف هو ذاته؟ هل أصبحت الإدارة الذاتية عدوّةً للطرفين".

وأكّد أكرم المحشوش على أنّهم أبناء الشعب السوري يستنكرون هذه الاتفاقات، وتابع حديثه قائلاً: "إنّ هذه الاتفاقات تجري على حساب المعارضة والشمال السوري. إذ بدأت الدولة التركية ببيع المعارضة السورية. وعلى الدولة السورية أنّ تتذكّر ما الذي فعلته الدولة التركية بحقّ المناطق السورية".

كما أشار المحشوش إلى النهب والتدمير الذي تسبّبت به دولة الاحتلال التركي في سوريا وأضاف قائلاً: "جعلت الأهالي يتهجّرون قسراً ودعمت إرهاب داعش. إذاً كيف ستجري الدولة السورية اتفاقاً مع الدولة التركية؟ إنّها عدوٌ تاريخي، لم يتغيّر منذ العهد العثماني وحتّى اليوم الحالي".

وأشار نائب الأمين العام لحزب المحافظين؛ أكرم المحشوش أيضاً إلى أنّ الدولة التركية المستبدّة تحيك لعبةً قذرةً بهذه الخطوات واتّضح هذا بعد اجتماع سوتشي الذي عُقد بين روسيا وتركيا، واختتم حديثه قائلاً: "روسيا أيضاً تضغط على حكومة دمشق لتنفيذ جميع مطالب الدولة التركية. تتوقع الدولة السورية تسليم تركيا للمناطق التي احتلّتها، وهذا يعتبر خطأً. فالدولة التركية لن تسلّم تلك المناطق وأبرز مثالٍ على هذا منطقة لواء إسكندرون. هذا وتحتاج الدولة السورية إلى التعامل مع العدو للوقوف ضد مناطق شمال وشرق سوريا".

(ر)

ANHA