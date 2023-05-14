AKP يعترض على نتائج كل الصناديق التي لا يتقدم فيها أردوغان

وشارك كل من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش وهما قياديان في حزب الشعب الجمهوري المعارض في مؤتمر صحفي نظم بخصوص النتائج الأولية للانتخابات.

وقال إمام أوغلو: "اعتباراً من الآن ندعو جميع المؤسسات إلى الكشف عن النتائج الصحيحة. لا يحق لأحد خداع شعبنا وتضليله. نحن الآن متقدمون. يعترضون على نتائج الانتخابات ويسعون إلى الحد من تقدمنا في نسبة الأصوات. إنهم يتبعون مثل هذه الاستراتيجية الآن".

كما كشف منصور يافاش عن النتائج الأولية التي تأكدوا منها، وبحسب هذه المعطيات فإن نتائج الانتخابات الرئاسية هي على الشكل التالي:

كمال كليجدار أوغلو: 47.42 %

رجب طيب أردوغان: 46.80 %

سينان أوكان: 5.33 %

رويترز: كليجدار أوغلو متقدم

وقالت وكالة رويترز وفق معطيات نسبتها إلى المعارضة التركية إن المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو متقدم على أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

(ك)

ANHA