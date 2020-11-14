اختيار علي إلياس أبًا روحيًّا للديانة الإيزيدية خلفًا للشيخ خرتو إسماعيل حاجي

وكان بابا شيخ خرتو إسماعيل قد وافته المنية عن عمر يناهز الـ87 عامًا في أحد مشافي هولير بتاريخ 1 تشرين الأول المنصرم.

ووفقًا لعادات الديانة الإيزيدية، فإن المجلس الروحاني والأمير ينتظرون مدة أربعين يومًا بعد وفاة بابا شيخ، حيث لا يجوز خلالها اختيار بابا شيخ جديد، لإفساح المجال لأصحاب الكرامات بين الإيزيديين، وبعد هذه الفترة إذا لم تظهر أية كرامات بين الإيزيديين، فسوف يلجأ المجلس الروحاني والأمير إلى عائلة البابا شيخ الإيسياني، وعائلة البابا شيخ الشيخكي.

وفي كل مرة يتم اختيار البابا شيخ من إحدى هاتين العائلتين من سلالة الشيخ فخر الدين، وبخاصة أن العائلتين لا تملكان مريدين، وهذا استحقاقهما الديني، مع مراعاة حفظ التوازن بينهما، وأيضًا المؤهلات الدينية للشخص المختار.

واليوم أعلن وكيل الإمارة الإيزيدية في العالم، الأمير جهور علي بك، اختيار علي إلياس ناصر بابا شيخ، وهو نجل بابا شيخ إلياس الذي كان يشغل المنصب قبل بابا شيخ خرتو إسماعيل، بعد اجتماع تشاوري عُقد في قاعة المؤتمرات في مدينة دهوك جنوب كردستان.

هذا ومن المقرر ووفق تعاليم الديانة، فسوف يتم تنصيبه يوم الأربعاء المصادف 18 تشرين الثاني في معبد لالش النوراني.

وبابا شيخ هو ثاني أعلى منصب في الديانة الإيزيدية، من بعد الأمير، وهو المرجع الديني المعتمد في سريان الطقوس الدينية، ولاسيما في معبد لالش، أيام الأعياد، ناهيك عن امتلاكه لمجلس خاص به يعاونه في الأمور الدينية وبعض المراسم، ويرافقه في جولاته بين الإيزيديين.

(سـ)

ANHA