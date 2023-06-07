اختطفوه وهو على رأس عمله ثم أبلغوا عائلته أن جثته موجودة في المشفى

اقدمت اسايش الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس الثلاثاء، ،على خطف شخصاً يدعى زيرك علي محمد (40 عاما) بينما كان يعمل في إحدى المطعم في مدينة هولير. بعد ساعتين، أبلغت الاسايش عائلة الشاب أنه توفي، وأن جثته موجودة في مشفى الطب الشرعي في هولير.

وفي حديث لوكالة روج نيوز، قال شقيق زيرك، زانا محمد "تم اعتقال أخي من قبل عناصر مركز اسايش سيداوة أثناء وجوده في العمل. ثم قالوا إن جثته في مشفى الطب الشرعي. الاسايش مسؤولة عن هذا الأمر".

وأكد زانا محمد أنهم لن يستلموا جثمان شقيقهم حتى يعرفوا سبب وفاته. وأفاد زانا: "إذا لم يشرحوا السبب، فسنأخذ الجثة إلى مشفى السليمانية للطب الشرعي".

(أ ب)