اختطفوا ملك بعد رفض اسرتها تزوجيها للمرتزقة

تم العثور على جثة الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة مرمية في الأراضي الزراعية في منطقة إعزاز الخاضعة للاحتلال التركي في الـ 6 من حزيران الجاري.

وقد حاول الاحتلال التركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكذيب الخبر للتنصل من هذه الجريمة.

ابن خال الفتاة ملك، جمال سليمان كذّب كل المزاعم التركية، وقال "المرتزقة ضغطوا على أسرة ملك لتزويجها من أحد عناصر المرتزقة، إلا أن الأسرة رفضت، ولهذا أقدموا على اختطفاها".

وأكد سليمان أن الصور التي نشرت على مواقع التواصل هي لـ "ملك"، وتابع "أسرة ملك بحثت عنها، ولكنها لم تتمكن من الحصول على أية معلومة عنها، إلى أن تم العثور على جثتها مرمية في منطقة إعزاز".

ولفت سليمان إلى أن " الاحتلال التركي يستهدف الشعب في عفرين وخاصة المرأة".

وأشار إلى جرائم الحرب التي تمارس بحق النساء في مقاطعة عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته وأضاف قائلاً "نطالب بمحاسبة الجهة التي قتلت ملك".

(م)

ANHA