اختطفه المرتزقة وعُثر على جثته في اعزاز

وأفادت مصادر من داخل مدينة عفرين بالعثور على جثمان المواطن قيس كنجو عصر أمس، مقتولًا ومرميًا في الأراضي الزراعية في منطقة اعزاز التابعة للاحتلال التركي.

وبحسب المصدر، فإن المجموعات الأمنية لمنطقة اعزاز التابعة للاحتلال التركي قامت بخطف المواطن قيس كنجو قبل أسبوع دون معرفة السبب، وأقدموا على تعذيبه، ثم قتله، ورمي جثته في الأراضي الزراعية في قرية طاطية بمنطقة اعزاز في ريف حلب الشمالي.

هذا ويستمر جيش الاحتلال التركي بجرائمه بحق المدنيين في المناطق المحتلة من سوريا، فيما تكثر عمليات خطف المدنيين من قبل مرتزقته والمطالبة بفدية من ذويهم.

(م ح)