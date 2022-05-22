اختطف مواطن فور وصوله إلى مقاطعة عفرين المحتلة

أفاد مصدر من ناحية شرا، بإقدام مرتزقة "السلطان مراد" التابعة للاحتلال التركي، على اختطاف المواطن صلاح رشو من أهالي قرية إيكدومة التابعة للناحية في مقاطعة عفرين المحتلة، فور وصوله إلى قريته مع عائلته، بتاريخ 18 أيار الجاري.

وبحسب المصدر، فإن المواطن عاد إلى المقاطعة، قادماً من مدينة حلب الذي هجّر إليها بعد العدوان التركي على عفرين، وذلك بعد استدراجه من قبل بعض الشخصيات الموجودة في المقاطعة المحتلة، وإعطائه وعود كاذبة وضمانات واهية.

وكان المجلس الوطني الكردي من أبرز القوى التي شجعت أهالي عفرين المهجرين على العودة إلى مقاطعتهم المحتلة ناكراً حدوث جرائم بحق سكان المقاطعة الأصليين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في أحد أوضح صور تشويه الوقائع.

(آ ر/ س ر)

ANHA