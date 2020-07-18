اختتام ثانٍ معسكر الصيفي للمرأة الشابة في منبج

بهدف تنمية مواهب المرأة الشابة وتوعية ذاتها، افتتحت المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها بالتنسيق مع اتحاد المرأة الشابة في كوباني، ثاني معسكر صيفي للشابات في الـ9 تموز الجاري، استمر لغاية 17 تموز.

واختتمت فعاليات المعسكر، يوم أمس، خلال المراسم.

وشاركت في المعسكر 15 متدربة من مدينة منبج، كوباني والرقة من شابات الكرد والعرب والتركمان.

وتلقت الشابات طيلة فترة المعسكر دورس فكرية عن (الحياة التشاركية, الجنولوجيا ( علم المرأة), تعريف الذات, وحرب الشعوب الثورية)، إضافة إلى دروس اللغة الكردية.

كما تضمنت الفعاليات على نشاطات منوعة منها (الرسم والرياضة والغناء).

واستمر الدورة لمدة 10 ايام متتالية على ضفاف نهر الفرات.

(س ع)

ANHA