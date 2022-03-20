اختتام نوروز الطبقة بعروض فنية وأغانٍ فلكلورية

نظمت اللجنة التحضيرية لفعاليات عيد نوروز في الطبقة، اليوم، احتفالية في المدينة الرياضية في الطبقة تحت شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز 2022 نوروز حرية القائد آبو".

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت ثم إشعال شعلة نوروز من عوائل الشهداء وشيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية في الطبقة، تلاها كلمات أشادت بأهمية هذا اليوم.

وأكدت الكلمات أن نوروز حقق الحرية لشعوب العالم، وأن حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية هي من أولوياتهم".

وقدمت فرقة آفيستا خابور، وفرقة درة الفرات ذات الطابع الفلكلوري التراثي الذي يميز مدينة الطبقة والرقة، وفرقة التراث الخاصة بالجرنية، فقرات فنية وغنائية باللغة العربية والكردية.

كما قدمت فرقة العروض المسرحية في مركز الثقافة والفن في الطبقة عرضاً مسرحياً حمل اسم "خطوة" تمحور حول ضرورة الإصرار وتخطي حاجز الخوف من العقبات التي تواجه الإنسان.

واختتم الحفل بتقديم فرقة تراث الطبقة عرضاً غنائياً تراثياً يعبّر عن ثقافة المنطقة.

(س ك/خ)

ANHA