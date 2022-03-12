اختتام مراسم استذكار انتفاضة 12 آذار بتقديم مباراة بين فريقي الجزيرة ودير الزور

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ 18 لانتفاضة 12 آذار (انتفاضة قامشلو) تحت شعار "بروح مقاومة مطرقة الشعوب نحيي الذكرى السنوية الـ 18 لانتفاضة 12 آذار"، وذلك على أرض ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو.

وقد شارك في المراسم الآلاف من مدن ونواحي إقليم الجزيرة، ومدينة دير الزور، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية، ممثلين عن الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة وشمال وشرق سوريا، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

تخللت مراسم الإحياء تقديم فرقة سردم النحاسية التابعة لقوات الدفاع الذاتي معزوفة النشيد الكردي (أي رقيب)، من ثم إلقاء كلمة باسم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، وعضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، جواهر عثمان.

حيث أكدت الكلمات "أن إرادة ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا انتصرت على جميع مخططات وسياسات حكومة دمشق".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدّم شباب وناشئو فريق إقليم الجزيرة عروضاً للفنون القتالية "الكاراتيه والتايكواندو"، تلتها مباراة ودية بكرة القدم بين فريقي (الجزيرة ودير الزور) انتهت بالتعادل السلبي.

لتختتم المراسم بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع الأغاني الثورية والشعبية.

(كروب/ف)

ANHA