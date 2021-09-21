اختتام منتدى أمهات السلام في مدينة السليمانية

اجتمعت أمهات السلام من أجزاء كردستان الأربعة في قاعة إبراهيم أحمد في مدينة السليمانية لمناقشة احتلال كردستان والصراع الحالي ودور الأمهات في الحل بعد مناقشات مهمة خلال المنتدى، حيث عقدت ندوات حول عدة محاور مختلفة وأجريت نقاشات مفصلة.

بدأت الجلسة الأولى والتي نظمت من قبل أمهات باشور كردستان بمناسبة اليوم العالمي للسلام وذلك تحت عنوان “سنضمن السلام معاً”.

حيث شاركت أمهات من باكور كردستان وباشور وروجآفا وروجهلات، وناقشت الأمهات خلال المنتدى اعتداءات المحتلين على كردستان وأهمية الجهود من أجل وحدة واستقرار كردستان.

وألقت فوزية عبدالكريم إحدى المنظمات لمنتدى أمهات الحرية الكلمة الافتتاحية، ودعت فوزية جميع الأمهات للقيام بواجباتهن في إنهاء الحرب، وقالت: “يجب أن نعمل بكل جد ونبذل قصارى جهدنا لإنهاء الاحتلال، ولكي لا نخسر المزيد من أبنائنا وبناتنا“.

كما تحدثت المعلمة والناشطة سنور كريم عن دور الأمهات في التعليم، وأكدت أن الأم هي المربية والمدرسة الأولى، وتابعت قائلة: “ولكن هناك محاولات للقضاء على دور وطبيعة المرأة في التعليم، تعرف الأمة والوطنية بأنها الأم، والأمة دائماً ما تضحي كما الأم تضحي بأبنائها في سبيل حماية الأرض والوطن”.

وأفادت سنور أن هنالك أمهات للشهداء يشاركن في هذا المنتدى، وأردفت قائلة: “هناك قسم منكن استشهد أبناؤهن في المقاومة، ومنكن من لديها أبناء يقاومون، أبناؤنا يستشهدون على يد المحتلين وهم يدافعون عن أرضهم وثقافتهم ولغتهم”.

وحملت الجلسة الثانية عنوان ”الدولة التركية المحتلة والخارجة عن القانون الدولي” والتي قدمتها باكيستان محمد، وأفادت باكيستان أن هدف الدولة التركية من هجماتها على شنكال ومخمور وجنوب كردستان هو احتلال كل أجزاء كردستان.

ولفتت باكيستان في سياق حديثها إلى تاريخ المحتلين لأراضي كردستان، وقالت: “هذا الاحتلال مصدر قوته من الاتفاقيات التي عقدت منذ مئة عام كاتفاقية لوزان التي قسمت كردستان إلى أربعة أجزاء والتي ستنتهي بحلول عام 2023، حيث تهدف هذه الهجمات على أجزاء من كردستان إلى تقسيم كردستان لمئة عام آخر”.

وحثت باكيستان محمد الأمهات على توخي الحذر من خطط ومؤامرات الدولة التركية المحتلة، وعدم السماح لها بتنفيذ خططها.

وحملت الجلسة الثالثة التي قدمتها عضوة اتحاد المرأة بريفان محمد عنوان ”الاحتلال التركي لغربي كردستان”.

وأكدت بريفان أن المقاومة في روجآفا كردستان كانت ضد كل الأنظمة والذهنيات التي أرادت إنهاء الكرد، وقالت: “أرادت تركيا عبر هجماتها على غرب كردستان ضرب مكتسبات الشعب الكردي، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها، حتى وجود أي محتل على أراضي كردستان لن نطأطئ رؤوسنا، وسنقاتل نساءً وأطفالاً وشعباً بكل فخر أمام المحتلين“.

الجلسة الأخيرة حملت عنوان “إبادة الكرد على يد المحتلين” والتي ألقتها الأم أمينة من روجهلات كردستان، حيث دعت الأم أمينة حكومة إقليم كردستان إلى وقف هجمات الدولة التركية والنظام الإيراني، وقالت: “يجب علينا أن نتحد لمنع إراقة دماء أبنائنا”.

وفي نهاية جميع الجلسات تمت مناقشة محاور جلسات المنتدى والتركيز على طرح الحلول.

المصدر: روج نيوز