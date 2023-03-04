اختتام منتدى المرأة ودورها في الإدارات المحلية والبيئة بجملة توصيات هامة

ونظمت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومركز دراسات جنولوجيا، منتدى المرأة ودورها في هيئة الإدارة المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا، وذلك تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة".

وشملت الجلسة الثانية ثلاثة محاور، وأديرت من قبل عضوة مجلس مؤتمر ستار بيريفان يونس. وبدأ المحور الأول حول علاقة المرأة بالطبيعة ودور المرأة في الحفاظ على البيئة وأدارته الرئاسة المشتركة للمكتب الفني في بلدية منبج آلاء كسمو.

علاقة المرأة بالطبيعة ودورها في الحفاظ على البيئة

وقالت الرئاسة المشتركة للمكتب الفني في منبج آلاء كسمو في مستهل محاضرتها: "ارتبطت الطبيعة بالمرأة ارتباطاً وثيقاً على مر العصور، حيث مجدت المرأة في بعض الثقافات باعتبارها رمزاً معنوياً من رموز الطبيعة، كما أعطت البيئة الهوية والصفات الأنثوية كالرعاية والإنتاج والحياة، وبالرغم من ذلك، نجد أنه من النادر أن يتم توثيق مشاركة المرأة في الحفاظ على البيئة وتعاونها مع الرجل في إدارتها وذلك على مدار تاريخ العديد من الشعوب".

وأضافت آلاء كسمو: "يعتبر الاعتراف بحق المرأة في حماية الطبيعة من الظواهر الأكثر أهمية في العقود الأخيرة والتي انعكست في العديد من الاتفاقيات الدولية والتي تؤكد بدورها على مركزية مشاركة المرأة الكاملة لتحقيق التنمية المستدامة".

وتابعت آلاء كسمو حديثها خلال المحور: " ترتبط المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة ارتباطاً وثيقاً، ليس فقط لأسباب أخلاقية ومعنوية، إنما أيضاً لأن تحقيق المساواة كحق من حقوق الإنسان يعتبر شرطاً أساسياً نحو عالم عادل ومستقبل مستدام، كما تُعتبر التنمية المستدامة محوراً مركزياً لتحقيق الأهداف التنموية والتي لا يمكن تحقيقها بدون تحقيق المساواة كما أوصى القائد عبدالله أوجلان بأهمية إشراك المرأة في الحماية البيئية وأشار إلى قربها من الطبيعة".

نظام مكاتب المرأة في البلدية وآلية عملها ودورة المرأة في أقسام البلدية

أما الجلسة الثانية فكانت حول نظام مكاتب المرأة في البلدية وآلية عملها ودور المرأة في أقسام البلدية، تمت إدارتها من قبل مسؤولة مكتب المرأة في هيئة الإدارات المحلية بإقليم الجزيرة جين بكر.

وقالت جين بكر خلال محاضرتها: "روح المقاومة عند المرأة قوية جداً تقوم بجميع مجالات الحياة وذات مكانة في جميع الأماكن".

وبينت جين بكر، أنه عندما تكون المرأة ذات مكانة مشتركة مع الرجل فذلك مثال للحياة الحرة المبنية على أساس الفكر الديمقراطي.

ونوهت جين بكر، أن جميع الصعوبات تكون ملقاة على عاتق المرأة لذلك يجب أن تكون جميع النساء ذوات إرادة وعزيمة لإدارة جميع المجالات والقضاء على الذهنية الذكورية.

وانتقدت جين بكر النواقص الموجودة في بعض المؤسسات لقلة وجود النساء في المناطق وتابعت قائلة: "لكننا نعمل على سدها بالعمل الدؤوب والدائم وسنخطو خطوات نحو سد كل نقص".

وأكدت المسؤولة في مكتب المرأة في هيئة الإدارات المحلية والبيئة بإقليم الجزيرة بأنهم سيصلون إلى هدف القائد عبدالله أوجلان في العمل ضمن الأنظمة التي وضعها لعمل المرأة.

استراتيجية عمل المشاريع النموذجية والبلدية النموذجية

والمحور الثالث بدأ حول استراتيجية عمل المشاريع، مشروع نموذجي، البلدية النموذجية، وتمت إدارته من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة بيريفان عمر، وقالت: "يجب علينا التقدم والتطور في بعض المجالات بشكل يليق بعمل المرأة، حيث كان هناك الكثير من الصعاب التي واجهتها، لكن هذا لم يكن عائقاً أمام تقدم المرأة ضمن مجالات عملها وتطورها فيها".

ونوهت بيريفان عمر، أن نساء روج آفا كسبن الخبرة من كل الصعوبات التي تعرضن لها، وذلك لم ينقص من إرادتنا وإصرارنا على التقدم والتطور.

وأوضحت بيريفان عمر "أن الهدف هو تأمين أعمال تتناسب مع ظروف جميع النساء، فالعديد منهن لا يستطعن العمل في مجال معين لذلك عملنا على توسيع مشاريعنا في كافة المجالات".

وأكدت بيريفان عمر، أنه على الرغم من جميع الصعاب والعوائق التي تواجهها المرأة إلا أنها ما تزال مستمرة في العمل ولن تتوقف عن المقاومة التي تبديها منذ بداية الثورة وحتى الآن.

وبعدها تم فتح باب الحوار من قبل الحاضرات حول المحاور الثلاثة في الجلسة الثانية، والاتفاق حول توسيع نطاق عمل المرأة وتطويره، وإشراكها في جميع مجالات الحياة.

البيان الختامي لمنتدى المرأة في الإدارات المحلية والبيئة

واختتم منتدى المرأة ودورها في الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا ببيان ختامي قرأته نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية ميديا بوزان، وجاء فيه: "تم عقد منتدى المرأة ودورها في هيئة الإدارة المحلية والبيئة برعاية هيئة الإدارات المحلية في شمال وشرق سوريا وبالتعاون مع مؤتمر ستار ومنسقية المرأة في الإدارة الذاتية وجنولوجي و بتاريخ 4-3-2023وبانضمام 150 عضوة".

وأضاف: "إن ما يمر به العالم من كوراث وحروب ما هي إلا نتيجة للذهنية الذكورية الحاكمة والتي لم يسلم منها أي شيء في هذا الكون وإن عدم لعب النساء لدورهن في قيادة المجتمع سوف يجر الولايات على مصير الإنسانية على هذه الأرض".

ونوه البيان إلى أن هذا المنتدى خطوة لتسليط الضوء على دور وقوة المرأة في تغيير المجتمعات وحمايتها وإعادة الدور الأساسي للنساء اللواتي لعبن دورهن على مر التاريخ في إدارة المجتمع وإعادة مبادئ العدل والمساواة والعيش المشترك والانسجام مع الطبيعة.

وجاء في البيان أيضاً: "ولعل ما نكمل به حديثنا ولا ننساه ما أخبرنا به القائد عبدالله أوجلان بقوله؛ ستستفيد البشرية من حركة المرأة ثقن بأنفسكن، أخرجنْ قوة الديمقراطية، أنتن تكافحن ضد مجتمع 5000 آلاف عام من الذكورية وثقافتها، عليكن أن تكن على معرفة بذلك، ستتطور المعرفة بالديمقراطية بتطور المرأة أنتن تقدن المرأة في الشرق الأوسط، هكذا يمكنكن أن تصبحن إداريات يمكن للمرأة الشجاعة والقوية الإرادة أن تغزو العالم أنا أؤمن بأن تحرير المرأة في الشرق الأوسط سيكون على أساس الذكاء والحماية والتألق مثل الربيع".

واختتم منتدى المرأة ودورها في الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا بجملة من التوصيات، منها: الاستمرار في دعم والدفاع عن نظام الرئاسة المشتركة والنضال من أجل تعميمه في كل ساحات العمل المشترك، إعطاء محاضرات توعوية في كافة المؤسسات والنقاش الموسع حول نظام الرئاسة المشتركة، جعل مفهوم الحياة الندية من أساس المفاهيم التي نعمل عليها في العمل المشترك، بقيادة النساء في شمال وشرق سوريا جعل الايكولوجيا وحماية البيئة أسلوب حياة، توسيع مشاريع المرأة والعمل باستراتيجية والوصول إلى كافة النساء في المجتمع، نقاش كافة مشاريع المرأة مع النساء في الكومينات وأخذ مقترحاتهن كأولوية في العمل، العمل معاً كنساء لإنجاح مشروع البلدية النموذجية لجعله معمماً في كافة البلديات.

(كروب/ ك)

ANHA