اختتام ملتقى الطبقة للفن التشكيلي بمعرض فني وتكريم المشاركين

وبدأت فعالية اليوم الأخير للملتقى بالترحيب بالحضور من قبل عضو مركز الثقافة والفن عامر لعناد، ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم ألقى الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة علي العلايا كلمة بارك من خلالها نجاح هذا الملتقى الأول على مستوى شمال وشرق سوريا متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأضاف العلايا " يعود فضل نجاح هذا الملتقى إلى الرقي الذي وصلنا إليه من خلال فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان والذي أكد على التآخي بين جميع المكونات.

وفي ختام كلمته وجه العلايا رسالة "لجميع الشعوب من خلال هذا الملتقى للتعاضد والتكاتف لتحرير القائد عبد الله أوجلان من سجون الاحتلال التركي".

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية قدمها الفنانان شادي الزبيدي ورامان محمد، من أعضاء مركز ثقافة والفن في الطبقة.

ومن ثم دخل الضيوف إلى مركز الثقافة والفن للاطلاع على اللوحات المعروضة والاطلاع على نتاج أعمال المشاركين في الملتقى من رسوم ومنحوتات.

واختتم الملتقى الذي استمر لمدة أربعة أيام بتكريم ٣٢رسام/ة ونحاتين بالإضافة إلى تكريم اللجنة التحضيرية لملتقى الطبقة الأول للفن التشكيلي.

(س ك/ك)

ANHA