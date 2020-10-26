اختتام مهرجان سما الثّالث في إقليم عفرين بتكريم الفرق المتفوّقة

وكان مهرجان سما الثالث قد بدأ أمس بتنظيم كرنفال جماهيري وعرض سينافزيون عن تاريخ الرقص الشعبي في إقليم عفرين.

وتجمّع المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء في مخيم برخدان في محيط بلدة فافين في مقاطعة الشهباء لمشاهدة فقرات الرقص الشعبي من قبل الفرق المشاركة والتي بلغت عددها ١٠ فرق.

واستهلّت الفعالية بتقديم فرقة روج آفا التابعة لحركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة حلب بعضاً من فقرات الرقص الفلكلوري الخاص بفلكلور عفرين.

تلاها تقديم فرقة شهيدة روناهي لمخيم برخدان الخاص بالمرأة بعضاً من فقرات الرقص التراثي لباكور كردستان على وقع الدف والمزمار.

ومن ثمّ قدّمت فرقة ستيركن عفرينه التابعة لمركز جميل هورو في حركة الثقافة والفن في حي الشيخ مقصود بعضاً من فقرات الرقص التراثي.

ومن بعدها قدّمت فرقة جيايه هاوار التابعة لحركة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين الرقص الفلكلوري.

واستمرّت الفعالية مع تقديم فرقة الشهيد دلشير كفر ناصح للمكون العربي التابعة لهيئة الثقافة والفن في مقاطعة الشهباء بعضاً من فقرات الرقص الخاصّ بتراث العرب.

وقدّمت فرقة دشتي جومه لحركة الثقافة والفن في عفرين على وقع الدف والمزمار حلقات الدبكة الخاصّ بفنّ وتراث منطقة عفرين.

وقدّمت فرقة شهيدة زوزان في مدينة حلب فقرات من الرّقص، كما قدّمت لوحات عن عراقة الزراعة في منطقة عفرين وعن كيفية الزراعة بالطرق التّقليدية.

تلاها تقديم فرقة الشّهيدة فيان صوران التابعة لحركة الهلال الذهبي لمقاطعة عفرين بعضاً من فقرات الرقص التّراثيّ في باكور كردستان.

وتخلّلت الفعالية تقديم فرقة الشهيدة روناهي في مدينة حلب بعضاً من فقرات الرقص الشعبي العفريني، بالإضافة إلى تقديم لوحة عن حياة الأطفال في قرى عفرين مصاحبة بذلك موال منفرد عن طبيعة كردستان واستعمار قوى الهيمنة لها.

وفي اختتام العروض قدّمت فرقة جيايه كرمينج لحركة الثقافة والفن بعضاً من فقرات الرقص الفلكلوري العفريني.

وفي ختام الفعاليّات قيّمت لجنة التحكيم الفرق المشاركة، واختارت الفرق المتفوّقة منها وكرّمتها، فقد نالت المركز الأول فرقة جيايه كرمينج، والمركز الثاني فرقة جيايه هاوار لحركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين، والمركز الثالث فرقة دشتي جومه الخاصّة بالمرأة لحركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين. كما تمّ تكريم جميع الفرق المشاركة بجوائز رمزية.

(كروب/إ)

ANHA