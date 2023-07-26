اختتام مهرجان براعم الطفولة الرابع في مدينة الرقة

وحضر حفل الختام أعضاء لجنة الثقافة والفن ومجلس الرقة المدني وحركة الهلال الذهبي والمئات من أطفال القرية والأهالي بالإضافة إلى ممثلين هيئة الثقافة والفن في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بدأت فعاليات المهرجان بوصلة غنائية من تراث الرقة لفرقة المركز الثقافي في الرقة ومن ثم أدت فرقة زنوبيا وصلة غنائية عن عمل خلية النحل والتعاون والعمل الجماعي .

تلاها عرض مسرحي بعنوان "العارفة" قدمته فرقة المركز الثقافي في الرقة، وعروض غنائية من التراث الكردي أدتها فرقة الهلال الذهبي في الرقة".

واختتم الحفل بوصلة غنائية من تراث الرقة أدتها فرقة المركز الثقافي في الرقة.

وانطلقت فعاليات مهرجان براغم الطفولة الرابع في مدينة الرقة في 23 تموز الجاري، وتضمنت الفعاليات عروضاً فنية منوعة.

(م خ/ك)

ANHA