اختتام مهرجان الطفل في يومه الثالت بمقاطعة قامشلو

تحت شعار "الأطفال هم الجدائل المنسوجة للحرية" بدأ يوم الجمعة الماضي فعاليات المهرجان الثامن للطفل في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو قدمت خلاله أكثر من 30 فرقة فنية من مكونات المنطقة عروضاً من الأغاني والرقص والمسرح.

وفي اليوم الأخير من المهرجان قدمت فرقة السريان للموسيقا بعض العروض الموسيقية وبدورها قدمت فرقة لورين عرب من تل كوجر بعض أغاني الرقص الفلكلوري، وفرقة براعم المستقبل للمسرح من تل حميس مسرحية بعنوان أطفال الشوارع وفرقة أطفال كرباوي للموسيقا بعض الأغاني الموسيقية .

واستمر المهرجان بتقديم فرقة أطفال تياترا ساريا باران للمسرح من قامشلو عرضاً مسرحياً بعنوان زفاف الحمص والعدس كما قدمت فرقة أطفال باركين للموسيقا عروضاً موسيقية وفرقة تراث ديركنا للدبكة من تل كوجر عروض رقص وفرقة أطفال كرباوي للمسرح مسرحية بعنوان شنكي وبنكي .

واختتم المهرجان بتقديم فرقة فيان صوران للموسيقا من معشوق وفرقة آفا شين للموسيقا من ديرك وفرقة الشهيد دلكش للموسيقا من تربه سبيه وفرقة برفا جيا للموسيقا من رميلان عروضاً موسيقية.

(كروب/سـ)