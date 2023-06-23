اختتام مهرجان السلام الرابع للطفولة في الطبقة

اختتم مركز الثقافة والفن في الطبقة  مهرجان السلام الرابع للطفولة تحت شعار" أعيدوا لنا ابتسامتنا" وذلك في مزرعة الصفصاف التابعة لمدينة الطبقة.
الثقافة والفن 2023-06-23T20:43:00 الطبقة

وحضر فعاليات المهرجان في يومه الرابع، ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وإدارة المرأة، والشبيبة الثورية والمرأة الشابة والمئات من الأطفال وأهالي الجرنية.

وبدأ المهرجان بالترحيب بالحضور من قبل عضو مركز الثقافة والفن في الطبقة عامر العناد ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

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وتلاها تقديم عدة فقرات غنائية وترفهيه للأطفال قدمتها كل من  فرقة فرات للغناء الطبقة، وفرقة الوان التابعة للجنة التربية في الطبقة، وفرقة عفرين للغناء ، وفرقة غصن المسرحية.

وفي الختام قدم مركز الثقافة والفن في الطبقة بطاقة تقدير وشكر لكل الفرق المشاركة في المهرجان بالإضافة إلى تكريم لجنة التربية في الصفصاف والمجلس المدني .

(س ك/ك)

ANHA


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