اختتام كونفرانس مؤتمر ستار الثاني في مقاطعة الحسكة بانتخاب منسقية وتشكيل اللجان

وبحضور" 125" عضوة من مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة انطلقت اليوم في صالة طيفور فعاليات الكونفرانس الثاني، والذي بدأ بقراءة تقرير عن أعمال مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة لسنتين وتقييم الوضع التنظيمي خلال السنتين الماضيتين من قبل عضوة اللجنة الاجتماعية لمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة نداء صالح.

وتطرقت النقاشات إلى الوضع التنظيمي وكيفية تقوية التنسيق بين المؤسسات من الناحية الأيديولوجية, ودعم النساء في المقاطعة على كافة المستويات وحل كافة مشاكلهن وتوعية المجتمع حيال سلبيات زواج القاصرات، وتكثيف الفعاليات وحملات التوعية بهذا الصدد.

وبعد الانتهاء من النقاشات وطرح المقترحات حول كيفية تطوير عمل مؤتمر ستار، اتخذ الكونفرانس عدة قرارات ومنها:

- تقديم الإمكانات بشكل أكبر لمؤتمر ستار في البلديات والنواحي لتوسيع العمل والقدرة على تغطية كافة القرى.

-النضال ضد المفاهيم الرجعية التي تصبح عائقاً أمام تطبيق قوانين المرأة، لخلق أساس لمجتمع ديمقراطي, وتقوية المرأة في مجال العدالة.

-تقديم مقترح للمؤتمر العام لتحديد إجازات مؤتمر ستار وإجازات الأمومة والزواج, وتطوير مشاريع تخدم المرأة من قبل لجنة الاقتصاد والمرأة وأخذ مقترحات النواحي بعين الاعتبار, وتنظيم عمل اللجان في الكومينات والبلديات والنواحي مع التركيز على الأولويات.

-تصعيد النضال ضد الاحتلال حتى إعادة المهجرين إلى مدنهم ضمن حملات تقام تحت شعار "لن تبقى المرأة غير منظمة" ويتم تشكيل لجان مصغرة في القرى والأحياء للوصول إلى أكبر عدد من النساء.

- فتح أكاديمية ستار في مقاطعة الحسكة بالتنسيق مع لجنة التدريب.

-الاستمرار بإعطاء التدريبات العسكرية والتركيز على إعطاء تدريبات خاصة للرجال, التركيز على الوعي البيئي للنساء بالتنسيق مع الجهات المعنية, دعم ومساندة جميع النساء في الكومينات والمؤسسات لترسيخ التنظيم المجتمعي.

-دعم ومساندة عمل المرأة الشابة في المقاطعة وخاصة في نضالها ضد المفاهيم الرجعية, وتشجيع عمل المرأة في المجال الثقافي, جميع نشاطات مؤتمر ستار تكون مركزة على أساس حرية القائد أوجلان".

ومن ثم فتح باب الترشح لاختيار إداريات لمنسقية المؤتمر في مقاطعة الحسكة وعضوات للجانها، حيث تم انتخاب كل من أفين باشو, ليلاف حسين، بيريفان إسماعيل، شكرية محمد, ناريمان أحمد عضوات لمنسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة.

وتم تشكيل عدة لجان وهي: لجنة التدريب, لجنة قوات حماية المجتمع, لجنة الاقتصاد, لجنة الإعلام, لجنة الهلال الذهبي, لجنة البلديات, لجنة العدالة, لجنة الصحة, واللجنة الاجتماعية".

وفي الختام أدت العضوات القسم معاهدات بالسير على درب الشهداء وعلى نهج الأمة الديمقراطية والكفاح من أجل نيل المرأة حريتها وحقوقها, ودعم خطوات جديدة لتطوير المرأة داخل المجتمع.

(ج إ- ه إ/ ل)

ANHA