اختتام كونفرانس مجلس عوائل الشهداء بجملة قرارات وانتخاب مجلس جديد

انطلقت صباح اليوم أعمال الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو، تحت شعار "بحرب الشعب الثورية سنهزم احتلال وفاشية الدولة التركية"، في صالة زانا في مدينة قامشلو.

وشارك في الكونفرانس 200 مندوب ومندوبة عن مجلس عوائل الشهداء، وتضمنت أعمال الكونفرانس كلمات لمجلس عوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار، كذلك تم عرض سنفزيون عن أعمال مجلس عوائل الشهداء، وقراءة رسالة القائد عبدالله أوجلان الموجهة لذوي الشهداء.

واستمرت أعمال الكونفرانس بقراءة تقرير عن الأعمال التي قام بها المجلس في العامين الماضيين من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء عبيد عته، ثم فتح باب النقاش أمام المشاركين في الكونفرانس، وعليه أبدى الحضور آراءهم والتي تركزت على ضرورة قيام مجلس عوائل الشهداء بعقد اجتماعات لأسر الشهداء والاستماع إلى همومهم وشكاويهم.

واجتمعت الآراء على ضرورة تخصيص 10 مقاعد في الجامعات والمعاهد لأبناء الشهداء لاستكمال دراستهم، كذلك إنشاء مستوصفين في الناحية الشرقية والغربية بمدينة قامشلو، ودعمهما بكادر طبي.

وبناء على آراء ومقترحات المشاركين توصل الكونفرانس إلى جملة من القرارات بعد التصويت عليها من قبل المشاركين.

واختتمت أعمال الكونفرانس بانتخاب 15 شخصاً كأعضاء إدارة مجلس عوائل الشهداء، (7 رجال، 8 نساء)، وذلك عن طريق التصويت المباشر، على أن يتم انتخاب رئاسة مشتركة للمجلس فيما بعد.

ثم أدى المنتخبون الـ 15، وجميع المشاركين في الكونفرانس القسم، وجددوا العهد على العمل والسير على خطا الشهداء، وفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان.

(كروب/ك)

ANHA