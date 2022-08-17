اختتام كونفرانس مجلس عوائل الشهداء بانتخاب المجلس الإداري

وعقد مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين كونفرانسه الثامن، في صالة ميتان في ناحية الأحداث التابعة لمقاطعة الشهباء تحت شعار "على خطى الشهداء بحرب الشعب الثورية سننتصر".

وتضمنت أعمال الكونفرانس كلمات باسم الوفود المشاركة، تلاها قراءة ومناقشة تقرير عمل المجلس خلال العامين المنصرمين، بالإضافة إلى قراءة النظام الداخلي والمصادقة عليه.

تلا ذلك فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الإداري لمجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين وترشح 12 شخصاً منهم 7 رجال و5 نساء. وبعد إجراء التصويت وفرز الأصوات فاز كل من حسن بركو ونادر مسلم وحنّان معمو وخديجة إيبو و أمل قره مان بعضوية المجلس وأدّوا القسم.

وانتهت أعمال الكونفرانس بجملة قرارات لتكون بمثابة خطة عمل المجلس للعامين القادمين:

1- تنظيم شبيبة مجلس عوائل الشهداء وفق المرحلة.

2- تشكيل لجنة الصلح الاجتماعي.

3- العمل على زيارة جميع عوائل الشهداء.

4- فتح دورات لمحو الأمية باللغتين الكردية والعربية.

5- الاستمرار في تقوية الجانب التدريبي للأعضاء والأهالي.

6- العمل على حظر كل شيء يضر بسمعة الأعضاء وسمعة عوائل الشهداء.

7- العمل بجدية من أجل تقوية التنسيق بين المجلس والمؤسسات.

8- عدم التمييز بين عوائل الشهداء.

9- الابتعاد عن كل العلاقات غير التنظيمية والعمل على حماية قيم الشهداء.

10- العمل على طبع الصور لكل الشهداء وتسليمها لذويهم.

11- اتخاذ قرار حول محاكمة العملاء بشكل عادل.

12- العمل على فتح صيدلية خاصة لدعم عوائل الشهداء.

13- العمل على دعم ومساندة كافة أمهات الشهداء وخصوصاً المحتاجين.

14- العمل بجدية لأجل تحرير القائد عبد الله أوجلان من السجن.

15- العمل على عقد الاجتماعات بشكل دوري.

(كروب/ك)

ANHA