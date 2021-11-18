اختتام كونفرانس عوائل الشهداء في تربه سبيه بانتخاب إدارة جديدة للمجلس

بدأت صباح اليوم أعمال الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة وذلك تحت شعار "بحرب الشعب الثورية سنهزم احتلال وفاشية الدولة التركية" وذلك بحضور٢١٠ مندوبين ومندوبات وبمشاركة وفود من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة والبيت الإيزيدي في ناحية تربه سبيه وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية.

بدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ليفتتح الكونفرانس السابع لعوائل الشهداء بكلمة والدة الشهداء سمكو و محمد و كيلان الأم زينب والتي باركت انعقاد الكونفرانس السابع على كافة شعوب المنطقة من كرد و عرب و سريان متمنية التوفيق في الكونفرانس.

بعدها ألقيت كلمات منها كلمة الإدارية في مؤتمر ستار مجدولين علي والإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي فصيح حسين والقيادي في قوات سوريا الديمقراطية زيدان علي، الذين باركوا انعقاد الكونفرانس على كافة عوائل الشهداء وأكدوا أن عوائل الشهداء هم من يحملون على عاتقهم مهمة تحقيق السلام و الحرية للمجتمع، وهم القدوة في النضال والمقاومة.

ونوهت الكلمات بأن الاحتلال التركي حاول ولا يزال يحاول أن ينهي ما أنجزته تضحيات الشهداء، ودعت الكلمات الجميع للتكاتف والوقوف معاً للحفاظ على هذه المكتسبات وتحقيق آمال الشهداء.

وبعدها قرئ التقرير السنوي لمجلس عوائل الشهداء باللغتين الكردية والعربية وفتح باب النقاش وإبداء المقترحات وتقييم العمل في الأعوام الماضية وإبداء مقترحات لتطوير عمل مجلس عوائل الشهداء مستقبلاً.

ومن ثم أجريت الانتخابات وتم انتخاب إدارة جديدة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مؤلفة من ٩ أعضاء.

ليختتم الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه بالمصادقة على عدة قرارات وهي:

1- رفع وتيرة النضال من أجل حرية القائد أوجلان بين صفوف الجماهير.

2- حل جميع مشاكل عوائل الشهداء في حينها دون تأخير عن طريق مجلس عوائل الشهداء وتشكيل لجان من أجل ذلك حسب اللزوم.

3- على مجلس عوائل الشهداء أن يكون المؤسسة الريادية بين عوائل الشهداء والمجتمع.

4- بناء لجنة خاصة لمتابعة التنظيم ضمن عوائل الشهداء من أجل تحديد المهام والواجبات ضمن المؤسسة حسب الأصول التنظيمية.

5- الالتزام بمواصلة التدريب في مجلس عوائل الشهداء.

6-على مجلس عوائل الشهداء التصدي لجميع الهجمات التي تستهدف النيل من خط الشهداء وفلسفة القائد.

7- على مجلس عوائل الشهداء التنسيق مع جميع المؤسسات من أجل تطوير العمل النضالي.

8- على مجلس عوائل الشهداء حل مشاكل عوائل الشهداء المالية والاقتصادية بفتح مشاريع اقتصادية وحسب الإمكانات الموجودة.

9- على مجلس عوائل الشهداء ريادة المجتمع في تنظيم شعب ثوري على أسس فكر وفلسفة القائد.

(ك إ/ل)

ANHA