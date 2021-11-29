اختتام كونفرانس عوائل الشهداء في مدينة الشدادي بانتخاب إدارة جديدة للمجلس

عقد مجلس عوائل الشهداء في مدينة الشدادي كونفرانسه السابع تحت شعار "بحرب الشعب الثورية سنهزم احتلال وفاشية الدولة التركية" وذلك في صالة الحرية في مجلس الناحية.

وحضر الكونفرانس ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ، أحزاب سياسية ، مؤتمر ستار والمئات من عوائل الشهداء.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، وافتتح بكلمة من قبل والدة الشهيد غالب الحسين ، الأم انتصار عريبي، وقالت: "كل ما تحقق في شمال وشرق سوريا هو نتاج نضال الآلاف من الشهداء، الذين ضحوا لينال شعبهم حقوقه"، وأشارت إلى أن شعوب المنطقة تنعم بالحرية والأمن والاستقرار على الرغم من محاولة الدولة الفاشية التركية ومرتزقتها زعزعة الأمن والاستقرار، وأكدت أنه "بفضل تضحيات أبنائنا الشهداء وصمود أبنائنا في قوات سوريا الديمقراطية على الجبهات ستفشل كل تلك المحاولات وسنحرر مناطقنا المحتلة".

تلاها انتخاب ديوان الكونفرانس المؤلف من أربعة أعضاء لتسيير أعمال الكونفرانس وهم كل من "حسن حسن عبيد ، صابرين الطراف ، آيات إبراهيم الصالح، وناجي النجوم

تلاها إلقاء كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية ألقاها القيادي عودة الحسين ، الذي وصف الشهداء بملائكة الحرية والسلام الذين قدموا أرواحهم لتطهير أرضهم من رجس الإرهاب وتحرير شعبهم، وتابع قائلاً: "من أولوياتنا تحرير واسترجاع كافة الأراضي السورية المحتلة وفي مقدمتها "عفرين، سري كانيه، كري سبي /تل أبيض". ولا نعول على أي قوة في العالم إنما تعويلنا على أهالينا وأبنائنا في قوات سوريا الديمقراطية .

وباسم حزب الاتحاد الديمقراطي pyd، تحدث مهيدي الدغيم الذي بارك الكونفرانس وانعقاده في ناحية الشدادي متمنياً له النجاح والخروج بقرارات للنهوض بواقع أفضل لعوائل الشهداء مؤكداً أن التفاف الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا حول إدارته الذاتية جعل منها عصية على كل معتدٍ ومحتل.

وبعدها قرئ تقرير عامي 2020 و 2021 لمجلس عوائل شهداء الشدادي من قبل زهرة الأحمد والذي تضمن التحليل السياسي و الوضع التنظيمي و أعمال المجلس, وبعدها فتح باب النقاش أمام الحضور لتقييم ما ورد في التقرير من أعمال.

واختتم الكونفرانس بإجراء الانتخابات وفيها تم انتخاب الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة وهما كل من خلف السيد ، وآيات ابراهيم ، بالإضافة إلى انتخاب ٥ أعضاء لإدارة المجلس.

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ANHA