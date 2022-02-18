اختتام كونفرانس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة بجملة من القرارات

وتحت شعار " بحرب الشعوب الثورية سنهزم الاحتلال وفاشية الدولة التركية" بدأ صباح اليوم الكونفرانس الخامس لمجلس عوائل الشهداء في اقليم الجزيرة بمشاركة 337 مندوباً من مختلف نواحي ومدن وبلدات اقليم الجزيرة، وذلك في مركز ارام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو.

وتضمن أعمال الكونفرانس إلقاء كلمات من قبل الضيوف ومن قبل الادارة الذاتية في اقليم الجزيرة، ومؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي، كما عرض سنفزيون تناول كلمات القائد أوجلان عن دور ونضال الشهداء ومن ثم قرئ تقرير أعمال مجلس عوائل الشهداء عن سنتين، وجرى النقاش حوله وتقييم تلك الأعمال من قبل الحضور.

واختتم الكونفرانس بإصدار عدة قرارات وأهمها:

رفع وتيرة النضال من اجل حرية القائد APO . حل جميع مشاكل عوائل الشهداء في وقته دون تأخير عن طريق مجلس عوائل الشهداء وتشكيل لجان من اجل ذلك حسب اللزوم . على مجلس عوائل الشهداء ان يكون المؤسسة الريادية بين عوائل الشهداء والمجتمع . بناء لجنة خاصة لمتابعة التنظيم ضمن عوائل الشهداء من اجل تحديد المهام والواجبات ضمن المؤسسة حسب الأصول التنظيمية . على مجلس عوائل الشهداء التصدي لجميع الهجمات التي تستهدف النيل من خط الشهداء وفلسفة القائد . على مجلس عوائل الشهداء حل مشاكل عوائل الشهداء المالية والاقتصادية وفتح مشاريع اقتصادية حسب الامكانية الموجودة . بناء اماكن خاصة للتدريب لأولاد الشهداء.

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ANHA