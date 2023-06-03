اختتام كونفرانس السادة الأشراف آل البيت بتأسيس مجلس عام وإصدار بيان ختامي

عقد صباح اليوم الكونفرانس التأسيسي لرابطة السادة الأشراف آل البيت في شمال وشرق سوريا، تحت شعار" بأخلاقك يا رسول الله نسمو" وذلك في المركز الثقافي في الطبقة.

وشارك في الكونفرانس عدد كبير من رجال الدين، وممثلون عن المؤسسات الدينية، إلى جانب ممثلين ووفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وتضمن الكونفرانس دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة ترحيبية باسم المجلس التنفيذي في الطبقة ألقتها الرئيسة المشتركة هند العلي, كما ألقيت كلمة باسم رابطة السادة الأشراف آل البيت ألقاها رئيس الرابطة سنان سيدوش, وكلمة باسم الإدارة الذاتية ألقاها الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي حسين عثمان.

واستمر الكونفرانس بإلقاء الكلمات من قبل رجال الدين وشيوخ ووجهاء العشائر الذين باركوا من خلالها لرابطة آل البيت هذا الكونفرانس التأسيسي متمنين أن يكونوا على قدر المسؤولية في إنجاز الأعمال التي تترتب عليهم وإحلال قواعد تساعد في حل الأزمات وتطبيق سنة رسول الله .

وأضافت الكلمات أن هذه الرابطة ستكون محضراً للعمل الديني الإسلامي وفق أسس التسامح والمساواة والتعايش المشترك مع جميع الأطياف والمكونات والديانات".

وأشارت الكلمات إلى مشروع الإدارة الذاتية الذي يعتبر مشروع أخوة الشعوب والتعايش المشترك بين جميع المكونات والأديان, متمنية من هذه الرابطة العمل وفق هذا المشروع وأن تكون قاعدة التعايش المشترك بين المجتمعات والأديان أساساً في أعمال الرابطة .

كما تمنت الكلمات بأن يكون هذا المؤتمر ثمرة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعصف بالمنطقة وضرورة إيجاد حلول لها ضمن عمل آل البيت وهذه الرابطة.

كما ألقيت عدة أحاديث دينية عن آل البيت وسنة رسول الله من قبل الشيوخ ورجال الدين, بالإضافة إلى تلاوة القصائد الدينية من قبل المنشدين.

وبعد انتهاء الكلمات تمت قراءة أهداف ونظام عمل رابطة آل البيت من قبل رئيس رابطة آل البيت في ناحية جل آغا الشيخ إبراهيم الناصر والذي تضمن 6بنود.

1- إنشاء لجان متابعة أعمال رابطة آل البيت وبناء هيكلية تنظيمية في شمال وشرق سوريا وإحداث مكاتب لها في المكان المناسب.

2- رابطة آل البيت لها خصوصيات ونشاطات ضمن الهيكلية العامة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.

3- تنشئ الرابطة مجلس شورى خاصاً بها يمثلها في مجلس الشورى العام لمؤتمر الإسلام الديمقراطي.

4- تعمل الرابطة على تفعيل دور المرأة في هيكليتها على أساس التشاركية التكاملية.

5- تعمل اللجان المنبثقة عن هذا المؤتمر على التحضير للمؤتمر الثاني للرابطة وإعداد نظام داخلي لها.

6- يقرر المؤتمر 15عضواً للقيام بالمهام السابقة بما لا يخل بآلية العمل.

ومن ثم تم ترشيح 71عضواً/ ة من جميع مناطق شمال وشرق سوريا من أجل استلام مهام المجلس العام الذي تم الإعلان عنه خلال الكونفرانس وقبولهم من قبل الحضور واعتمادهم أعضاء للمجلس.

وبعد تأسيس المجلس العام, أصدرت رابطة السادة الأشراف آل البيت بياناً ختامياً للكونفرانس قرئ من قبل عضو مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا عبد الرحمن بدرخان وجاء في نص البيان:

"الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله المصطفى محمد وآله الأطهار وصحابته الأخيار وتابعيهم إلى يوم الدين.

من توصيات مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا عام 2020 مساندة المؤسسات الدينية والطرق الصوفية والزوايا في شمال وشرق سوريا وعلى رأسها السادة الأشراف رابطة آل البيت عليهم السلام ومن خلال سنتين والجهود المبذولة من الرابطة الشريفة يُعقد اليوم في مدينة الطبقة الكونفرانس الأول التأسيسي لرابطة آل البيت وذلك لإحياء جوهر الإسلام الحنيف ألا وهو الأخلاق المتجسدة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثَم آلِ البيت الأطهار والسلف الصالح .

وأضاف البيان "إنَّ مشاركة السادة الأشراف حفظهم الله من كافة المناطق من العرق النبوي الشريف والسادة العلماء وأهل الفضيلة وممثلي المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والشخصيات الاعتبارية وشيوخ ووجهاء العشائر لهي علامة على قوة الرابط المعنوي بين هؤلاء المجتمعين وأنهم دعاة فضيلة وسلام ومحبين للرسول وآله .

وبعد متابعة الكلمات والمداخلات والمراسلات والجهود المبذولة خلال سنتين توصلت اللجنة التحضيرية ورئاسة رابطة آل البيت السادة الأشراف رضوان الله عليهم إلى المخرجات والتوصيات التالية:

- اتخاذ وثيقة المدينة المنورة أساساً للأعمال والنشاطات القادمة.

- اتخاذ منهجية آل البيت رضوان الله عليهم جميعاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

- رؤية آل البيت عليهم السلام في حل المشاكل العالقة في التاريخ الإسلامي وكذلك المشاكل المعضلة في يومنا الحاضر.

- إن كل صالح أو صالحة وذو سيرة حسنة يعمل على الإصلاح في المجتمع هو من آل البيت وهو شرف عظيم لنا جميعاً.

- إحياء سنة جدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في التواصل مع المسلمين وغيرهم على أساس وضعه الإمام علي كرم الله وجهه ( استوصوا بالناس خيراً فهم إما أخ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق ) .

- تشكيل مجلس مكون من واحد وستين شخصاً ( رجال ونساء ) باسم رابطة السادة الأشراف رابطة آل البيت رضوان الله عليهم من كامل جغرافية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عاملين جاهدين لإيصال صوت الإسلام الحنيف متمثلاً بمنهجية الإسلام الديمقراطي للعالَم جميعاً.

- يُنتخب مجلس الشورى منهم وعددهم سبعة وعشرون شخصاً.

- وينتخب من مجلس الشورى مجلس إداري يدير شؤون الرابطة وعددهم أحد عشر شخصاً ( من الذكور والإناث ) .

- تعمل رابطة آل البيت عليهم السلام تحت مظلة مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا كون المؤتمر المظلة الوحيدة للعمل المؤسساتي للدين الإسلامي.

- يقبل جميع المنتسبين للسلالة الشريفة ضمن رابطة السادة الأشراف آل البيت رضوان الله عليهم بعد تقديم الأوراق التي تثبت النسب الشريف.

- تعمل الرابطة على التواصل مع كل مؤسسة دينية في الداخل السوري والخارج ذات صلة والتي تُعنى بقيم آل البيت رضوان الله عليهم ".

(كروب/سـ)

ANHA